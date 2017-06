El técnico asume que es el responsable de la situación

Una de las cosas que el entrenador quiso dejar claras es que no va a eludir sus responsabilidades en el mal momento del equipo. «Soy máximo responsable porque lo soy como entrenador, es mi obligación. Los trapos sucios me gusta limpiarlos dentro y entiendo que esa es la manera de dirigir y liderar a un equipo», indicó.

Hierro explicó que como entrenador está preparado para asumir sus responsabilidades y dijo que «soy fuerte, positivo». «El entrenador es el padre de todas las derrotas y es así, es mi responsabilidad, la acepto y en 40 jornadas os lo he puesto tan fácil que la culpa la tengo yo siempre», señaló.

En esa línea, insistió que él siempre se pone el primero a la hora de buscar responsables y que lo hace por convicción, no como una pose o de cara a la galería. Además, también asume que le corresponde mandar, «opinar y mandar ciertos mensajes». Respecto a sus afirmaciones tras el encuentro ante el Córdoba, en las que dijo que el equipo no tuvo carácter, se ratificó. «Ya dije que el carácter no se compra, se tiene o no se tiene», reiteró, matizando que «no tiene nada que ver con correr más o el sacrificio, y lo llevo diciendo todo el año». «Es una cuestión de carácter, no he dudado ni de la profesionalidad ni de la entrega, no tengo ninguna queja sobre el día a día o cómo entrenan. Yo no he dudado de la profesionalidad o del esfuerzo», agregó.

Por último, insistió en que él sigue creyendo porque «la vida me ha hecho ver cosas muy raras y además yo cada vez que entró al Tartiere leo un cartel que pone 'nunca rendirse'». «Yo entiendo la vida así, soy de esa filosofía», concluyó.