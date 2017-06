Despedida con poco en juego

El Real Oviedo despedirá esta tarde (20 horas) la temporada en el Carlos Tartiere en un encuentro en el que las remotas opciones de entrar en el 'play off' quedan en segundo plano, ya que en el entorno se está más pendiente del futuro de Fernando Hierro y la planificación de la próxima temporada que de la visita del Sevilla Atlético. El equipo quiere despedirse de los suyos con un triunfo y ese será el único aliciente del partido en el plano deportivo.

Una de las pocas incógnitas que presenta el duelo es cómo recibirán los aficionados al equipo, después de la decepción de no poder pelear por el ascenso, algo que tuvieron al alcance de la mano la mayor parte de la temporada. El estadio ovetense, que no presentará una buena entrada, puede dar su veredicto.

En el aspecto deportivo, Hierro facilitó ayer una convocatoria en la que no está el central Verdés, ni tampoco Héctor, Jonathan Vila y Borja Domínguez, además de los lesionados Varela, Michu y Jorge Ortiz. El técnico podría realizar algunos cambios en el once para recibir al conjunto hispalense, como la vuelta de Linares a la delantera para formar pareja con Toché. También podría volver al once el extremo Saúl Berjón.

La semana del conjunto ovetense estuvo marcada por las noticias sobre el futuro de Fernando Hierro, que parece no continuará en el banquillo oviedista la próxima temporada. El propio entrenador descartó el viernes que tuviera tomada una decisión sobre su futuro y emplazó la decisión a una reunión que mantendrá con el club en los próximos días.

Las posibilidades de que el malagueño siga en el equipo se han ido reduciendo con el mal final de temporada del equipo, pero la confirmación no llegará hasta que se produzca esa reunión. En cualquier caso, la decisión sobre la salida del técnico será consensuada entre las partes.

En el ambiente no solo está el futuro del técnico, ya que también han comenzado a producirse noticias sobre la planificación de la próxima temporada y los cambios que se presumen en la plantilla para el próximo ejercicio. En el caso probable de que el equipo pierda hoy las opciones de 'play off', todo apunta a que se acelerarán todas las gestiones con el objeto de no perder tiempo en la confección del equipo para la próxima temporada.

El equipo ovetense lleva siete jornadas sin lograr una victoria, lo que le ha apartado de las primeras plazas. Además, también se ha quedado en el camino la solidez en el Carlos Tartiere, donde el equipo ha empatado dos partidos y perdido otro en las tres últimas fechas. Por eso, el objetivo es dejar un buen sabor de boca a los aficionados.

El rival es un equipo especialmente complicado, ya que aunque no se juega nada ha sido una de las revelaciones del campeonato y ha sorprendido a muchos de los favoritos. Prueba de ello fue el empate de la pasada jornada ante el Cádiz, aunque en el caso de los oviedistas el recuerdo es más doloroso por la goleada de la primera vuelta (5-3).

La visita hispalense no ha despertado gran interés, ya que todas las declaraciones de la semana estuvieron más encaminadas a pedir disculpas a los aficionados que a hablar del rival. Hierro no ha dado pistas sobre sus intenciones y no parece, a la vista de la convocatoria, que vaya a haber demasiados cambios, ni minutos para los menos habituales, aunque sí algunas modificaciones para tratar de buscar el triunfo.

Regreso de Linares

Una de las novedades que parece que se va a producir es la vuelta de Linares a la delantera, como acompañante de Toché. Eso supondrá que Nando pueda quedar en el banquillo o bien ocupar una plaza en una de las bandas del centro del campo. Otra de las posibles novedades podría será la presencia de Saúl Berjón en el costa izquierdo del centro del campo, lo que relegaría a Carlitos al banquillo.

La alineación más probable de los ovetenses será la formada por: Juan Carlos; Diegui Johannesson, David Fernández, David Costas, Christian Fernández; Lucas Torró, Jon Erice, Susaeta, Saúl Berjón; Linares y Toché. La convocatoria la completan: Esteban, Fernández, Óscar Gil, David Rocha, Carlitos, Nando y Jonathan Pereira.