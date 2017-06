Real Oviedo | Aferrados a sus posibilidades

El Real Oviedo se ha encontrado con una 'bola extra' de forma inesperada para entrar en el 'play off' y a ella se aferra. El equipo azul llega a la última jornada con opciones de pelear por estar entre los seis primeros y no piensa en otra cosa que no sea ganar el sábado al Elche y esperar el pinchazo del Huesca y el Valladolid.

El mensaje que desde el domingo sale del vestuario azul es el de pelear por que se produzca un milagro que no es nuevo en el mundo del fútbol. Una prueba de ello es lo que vivieron muy de cerca los oviedistas en la pasada temporada, ya que fueron testigos de cómo Osasuna, con un 0-5 en el Carlos Tartiere, entraba en el 'play off' y dejaba fuera del mismo al Zaragoza, que llegaba a la última jornada con una desventaja de tres puntos con los navarros. Los aragoneses cayeron en esa última jornada ante un descendido Llagostera por 6-2.

A los carbayones solo les sirve ganar al Elche, que la pasada jornada consumó su descenso, y que pierda el Huesca ante el Levante y el Valladolid frente al Cádiz. También serviría una derrota del Huesca y un empate del Valladolid, pero para eso los de Hierro deberían ganar por siete goles, ya que la diferencia de goles particular está empatada y en la general los de Paco Herrera tienen seis goles más que los ovetenses.

Los rivales de los otros dos aspirantes no se juegan demasiado, ya que el Levante lleva muchas jornadas ascendido, aunque el delantero Roger aspira a arrebatar el pichichi al delantero del Lugo Joselu, con el que está empatado a 22 tantos. En el caso del Cádiz tratará de defender la cuarta posición, que le daría ventaja en la primera eliminatoria.

El primero en mostrar su esperanza en lograr el objetivo y confiar en que se puedan producir los resultados que necesitan los oviedistas fue Fernando Hierro. La experiencia del técnico en carambolas en la última jornada es negativa, ya que en dos ocasiones vio como siendo jugador del Real Madrid se les escapaba una Liga en Tenerife. Esa vivencia personal le hizo asegurar tras el encuentro ante el Sevilla Atlético que «las opciones son las que son, pero mientras las haya vamos a pelear por ellas. Esperanzas tengo, perdí dos Ligas en el último partido, dependiendo de nosotros mismos».

El goleador del equipo el pasado domingo, el defensa Christian Fernández, también mostró su confianza en poder alcanzar el objetivo, por complicado que esté. El cántabro señaló que «estas cosas tiene el fútbol». «Parecía que todo estaba acabado antes de empezar y ahora el equipo ha querido brindarse una última oportunidad», indicó. Por ello, el lateral izquierdo tiene claro lo que tienen que hacer, que no es otra cosa que preparar el encuentro ante el Elche con la máxima concentración y «esperar a que suene el milagro. ¿Por qué no?». En este sentido, el propio defensa explicó que en el partido del domingo lo primero que hizo en el descanso fue mirar los resultados del resto de rivales en la pelea por entrar en el 'play off'.

El defensa gallego David Costas también dejó claro que deben centrarse en ganar al Elche. «Tenemos que pensar en el partido que viene. Ojalá se dé esa carambola y nos metamos», expuso.

El último en hablar de lo que espera de la última jornada fue el defensa Diegui Johannesson, que tras el entrenamiento del equipo de ayer se refirió al sentir del vestuario sobre las opciones que les quedan. «Comentamos que hay que estar juntos, que no dependemos de nosotros pero que por diversas carambolas podemos estar en 'play off'», indicó.

El jugador de origen islandés mantiene la ilusión: «No está todo perdido, ni mucho menos, podemos entrar y ni yo ni el grupo nos vamos a rendir, vamos a ir a por los tres puntos».

Diegui Johannesson se mostró optimista y puso como prueba de ello que al entrar en el vestuario el domingo se preguntó por los resultados del Huesca y el Valladolid. El lateral solo piensa en el partido ante el Elche y lamentó que ya estén descendidos por tratarse de un equipo histórico, pero tiene claro que deben salir a «sacar los tres puntos como sea».

En definitiva, el internacional islandés dijo que él confía porque en el fútbol «nunca se sabe lo que puede pasar». Además, confía en que el Cádiz y el Levante sean capaces de lograr la victoria, ya que está convencido de que saldrán a buscarla.

Finalmente, Diegui comentó que ahora lo importante es hacer los deberes ganando al Elche, ya que recuerda que «siempre nos jugamos muchas cosas al final y este año hay más posibilidades que el año pasado». «Las hay aunque sean pocas, y yo no me voy a rendir», señaló.