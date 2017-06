Entre la ilusión y la desconfianza

Acostumbrada a sortear las adversidades hasta el punto de salir más fortalecida de varias luchas para garantizar la supervivencia de su equipo, la afición del Real Oviedo no pretende arrojar la toalla sin antes luchar hasta el último minuto de esta temporada para regresar a la élite del fútbol nacional. El porcentaje de opciones para continuar aspirando a estar entre los veinte equipos de Primera División la próxima temporada es reducido, fruto de la ventaja sobre los azules con la que inician la jornada el Huesca y el Valladolid, pero la fiel hinchada oviedista se aferra a las opciones matemáticas de alcanzar la sexta plaza sobre la bocina del campeonato liguero.

«Hasta que matemáticamente haya alguna opción hay que ir a por ello. Bien es verdad que es remota, pero hay que ganar en Elche», indica Juan Bautista Huergo, presidente de la Peña Azul Castrillón, con la esperanza de que finalmente se produzca «una de esas carambolas que tiene el fútbol». «Si lo hizo Osasuna, por qué no lo va a poder hacer el Oviedo para meterse en el 'play off'», abunda acerca del revirado guión escrito por el conjunto navarro para culminar su salto a Primera División tras iniciar la última semana del campeonato liguero en la séptima plaza.

«El fútbol es raro y pueden pasar cosas con las que no cuentas. Tenemos que ganar y esperar a la carambola. Si viene, bienvenida sea Haremos el viaje a Getafe o a donde sea», confiesa el máximo responsable de la peña castrillonense, que no oculta su optimismo de cara al rendimiento oviedista si confirmase su presencia en el 'play off'.

«El Oviedo perdió contra los de abajo, pero con los equipos de arriba tuvo buenos resultados. Eso hay que tenerlo en cuenta, es difícil meterse, pero si lo logra tengo ilusión de que se pueda hacer algo bueno», expone Juan Bautista, sin obviar cierta «rabia» por el transcurso de la campaña. «Con la temporada que hemos hecho, ganando solo tres partidos fuera de casa, y todavía tenerlo ahí significa que si hubieses ganado aunque fuese solo uno más no tenías que esperar hasta la última jornada», indica el presidente de la Peña Azul Castrillón, que considera el duelo en Zorrilla el más complicado de encajar para que la fórmula oviedista concluya de forma satisfactoria.

«Lo más complicado lo veo en el Valladolid-Cádiz, en el Levante el portero se juega ser el menos goleado y le puede ganar al Huesca», expone en un análisis que comparte en esencia con su homólogo de la Peña Oviedista Barcelona.

«Me da miedo lo que pueda pasar con el Cádiz en Valladolid, está complicada la cosa. Según he oído es probable que juegue con los suplentes aunque se juegue el puesto para el cruce», reconoce Sergio Vázquez, presidente de la asociación del conjunto carbayón en la Ciudad Condal, que apoyó a su equipo esta temporada en las gradas del Ciutat de Valencia y alentó también al conjunto dirigido por Fernando Hierro en el encuentro del pasado mes en Tarragona, saldado con un amargo empate.

«Aquí siempre nos agarramos al clavo ardiendo, pero cuando dependes de otros equipos...», expone tras confesar que en su peña habían barajado desplazarse hasta Elche para presenciar el último encuentro en el Martínez Valero, pero «está complicado». Con un hilo de esperanza al recordar cómo finalizó Osasuna la pasada campaña, admite también su sentir pesimista debido a «la dinámica de los últimos partidos» completados por el conjunto oviedista, al que le queda la última bala para no desistir en su intento de regresar a Primera. «El fútbol nos sigue debiendo una», concluye el presidente de la Aparo, Miguel Vicente.