Real Oviedo | Lucas Torró: «No podemos bajar los brazos»

"Está claro que es difícil, pero todo puede pasar", resume Lucas Torró sobre las posibilidades del Real Oviedo para alcanzar la sexta plaza este sábado. Este mediodía, tras completar la sesión de entrenamiento en el regreso al trabajo en El Requexón, el pivote de Cocentaina ha expuesto su postura de aprovechar cualquier resquicio para colarse en la zona de 'play off' sobre la bocina del campeonato liguero.

"Mientras haya opciones no podemos bajar los brazos", ha proclamado el mediocentro alicantino, que aboga por seguir el ejemplo de Sardina en la pasada campaña y rentabilizar las peculiaridades de la categoría de plata del fútbol español. "Ya lo dije hace un par de semanas que la Segunda tiene esto y te da oportunidades hasta el final", ha argumentado el joven centrocampista, que reconoce una sensación de "rabia" por haber estado la mayor parte de la temporada en la parte alta de la tabla y haber "bajado el nivel" en el tramo final.

Una crisis de resultados que provocó que el pasado domingo la grada del Carlos Tartiere abroncase a algunos jugadores durante el sueño ante el Sevilla Atlético. "Era normal que en la situación en la que estaba el equipo la gente expresara lo que sentía. Nosotros lo entendemos, para lo bueno y para lo malo siempre están ahí", ha expresado Lucas Torró, que ha agregado que "si la gente aprieta nosotros tenemos que apretar más". En ese sentido, el centrocampista cedido por el Real Madrid apuesta por "remar todos juntos" con la esperanza de que se dé la carambola con la esperanza de que el duelo del sábado no sea el cierre de su etapa como oviedista. "Ojalá no sea el último", ha indicado el pivote, que no piensa ahora en su futuro y reconoce que está "muy contento" en el club.