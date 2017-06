«De nada vale mirar a otros campos, el Oviedo tiene que centrarse únicamente en su partido»

La tabla clasificatoria de Segunda División en el tramo final de la temporada 2014-2015 registró una brecha entre los cinco primeros clasificados y el sexto que convirtió la codiciada última plaza de 'play off' en un mano a mano entre el Zaragoza y la Ponferradina. Un pulso entre maños y bercianos del que salieron vencedores los primeros después de que el conjunto dirigido por Manolo Díaz (Madrid, 1968) no pudiesen aprovechar el empate de los 'blanquillos' en la jornada que cerraba el campeonato.

-¿Cómo afrontó la última jornada?

-Para un equipo como la Ponferradina es un hito llegar a esa situación a la última jornada. Es un equipo que ni mucho menos tiene el potencial que tiene el Oviedo. Era una ilusión para todos. Sabía, porque conocía bien al Leganés, que si nosotros ganábamos nuestro partido íbamos a tener opciones, pero también era consciente de que jugábamos contra un equipo siempre incómodo, como el Alcorcón entrenado por Bordalás, que no regala nada.

-¿Le queda esa espina de no aprovechar el pinchazo del Zaragoza?

-Sinceramente no, porque mis jugadores hicieron todo lo posible por ganar ese partido, que se nos puso muy en contra con un penalti que marcó David. Hubiera sido algo histórico haberse metido en 'play off', pero no guardo mal recuerdo.

-Lo tuvieron cerca, estuvieron 21 jornadas en 'play off'

-Hicimos una temporada brillante, pero tuvimos un bache en el que solo sacamos un punto. Si hubiéramos sido más regulares hubiéramos entrado.

-¿Qué consejo le puede dar al Oviedo para no quedarse a las puertas?

-El Oviedo tiene que ganar su partido y a partir de ahí esperar. De nada vale mirar a otros campos, el se que centrarse única y exclusivamente en sus 90 minutos.