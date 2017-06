El club aparta a Jon Erice del equipo y todo apunta a su salida del Real Oviedo

El centrocampista Jon Erice no participó ayer en el entrenamiento del equipo, ni está en la convocatoria para el partido de mañana ante el Elche, tras el inicidente que protagonizó el pasado miércoles con un representante del grupo Symmachiarii en plena calle.

El club no se ha pronunciado sobre el incidente, ni está previsto que lo haga, y se ha limitado a actuar decidiendo que no participara con el resto de compañeros en el entrenamiento de ayer. La intención de la entidad es resolver el asunto manteniendo la máxima discrección posible. Aunque no hay confirmación por parte de la entidad, todo apunta a la salida del jugador del club el próximo 30 de junio, aunque para ello se debe llegar a un acuerdo de rescisión ya que tiene un año más de contrato. En cualquier caso parece que la decisión ya está tomada.

El jugador acudió ayer al entrenamiento del equipo, que era a puerta cerrada en El Requexón, pero no salió al campo cuando lo hicieron el resto de los compañeros. Fernando Hierro se refirió al asunto asegurando que «hay una decisión de club tomada y es que no se entrenara esta mañana -por ayer-». Las palabras del técnico fueron en el transcurso de su rueda de prensa habitual en la previa de los partidos y antes de que se hiciera pública la convocatoria. En este sentido, el técnico dejó claro que «de lo que pase de ahora en adelante es responsabilidad y decisión del entrenador. Todo lo que pase a partir de ahora, incluida la convocatoria». En la lista para Elche, el navarro no fue incluido finalmente.

El técnico también explicó que había tenido una conversación con el jugador antes de la sesión de entrenamiento que pertenece al ámbito privado y de la que no desveló los términos en que se produjo. Lo que sí comentó Hierro es que «en el fondo me da pena, es un buen chico, tiene buen corazón, pero él sabe que se ha confundido, todos lo sabemos».

Además, el entrenador recordó que «no será la primera vez que le he defendido en once meses, pero ante eso el club ha tomado una decisión y yo ahora como entrenador tomaré otra». Tras el encuentro del pasado domingo ante el Sevilla Atlético, en el que el centrocampista fue objeto de silbidos y algunos insultos por parte de la afición, el técnico defendió al jugador y su comportamiento en el partido.

El momento en que el club se podría pronunciar sobre el asunto es cuando finalice de forma oficial la competición, bien la próxima semana si el equipo no entra en el 'play off' o en las posteriores. Lo que parece decidido es que el futuro del jugador y la entidad azul se separarán después de cuatro años. Para ello, las partes deben llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le resta.

Jon Erice llegó al conjunto ovetense en la temporada 2013-2014, procedente del Guadalajara. El centrocampista disputó 21 partidos en la primera temporada y 35 en la siguiente, la del ascenso. En la campaña anterior sumó 38 encuentros y en la presente lleva 36.del

El incidente del pasado miércoles se produjo cuando el jugador se personó en el lugar de trabajo de Nacho Suárez y posteriormente, en la calle increpó al representante de Symmachiarii por lo sucedido en el partido del pasado domingo y las manifestaciones posteriores de este en una tertulia radiofónica.

La escena fue grabada desde la calle por un transeunte y el vídeo de lo sucedido (publicado en ELCOMERCIO.ES) corrió por las redes sociales hasta hacerse viral en la noche del mismo miércoles.