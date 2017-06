Los azules esperan una ayuda del Levante y el Cádiz en la última jornada

La Liga de Segunda finaliza esta tarde con una plaza de 'play off' y otra de descenso en juego. Huesca, Valladolid y Real Oviedo son los que pueden optar a entrar entre los seis primeros, mientras que Alcorcón, Almería, UCAM y Nástic pelearán por evitar salir del fútbol profesional.

En lo que afecta al Real Oviedo los dos partidos de los que deberá estar pendiente, además de lograr la victoria ante el Elche, serán el que dispute el Huesca ante el Levante en el Ciudad de Valencia y el Valladolid-Cádiz, en Zorrilla.

El único que depende de sí mismo es el Huesca, que estará arropado en tierras valencianas por más de mil seguidores oscenses. Los de Anquela en caso de victoria se asegurarían entrar en el 'play off'. En frente tendrán a un Levante que ya es equipo de Primera desde hace cinco jornadas, coincidiendo con la victoria ante el Real Oviedo. Los de Muñiz desde que son equipo de la máxima categoría han ganado dos partidos, perdido otros dos y empataron en una ocasión. El equipo valenciano, que tuvo cuatro jornadas de descanso y ya piensa en la próxima temporada, quiere despedir la temporada sin encajar ninguna derrota en su campo y con el objetivo de que Roger pueda ser el máximo goleador del campeonato, para lo que necesita marcar y que no lo haga el delantero del Lugo Joselu.

Por su parte, el Valladolid necesita ganar y que no lo haga el Huesca, para lo que deberá imponerse a un Cádiz, ya clasificado para el 'play off' y que presentará una alineación con los menos habituales. Álvaro Cervera, técnico gaditano, defendió la presencia de los menos habituales en el once y espera lograr un triunfo que le permitiríaser quinto. El Tenerife, ya clasificado para la fase de ascenso visitará a un Zaragoza que no se juega nada.

El Nástic recibirá al UCAM en la lucha por la salvación. El que gane se garantizará un año más en LFP, aunque también podrían salvarse ambos si el Almería no gana al Reus, ya salvado. El Alcorcón es otro conjunto que se salvaría en el caso de conseguir hoy la victoria.