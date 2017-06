Real Oviedo | En busca de una victoria con carambola

El Real Oviedo apurará esta tarde ante el Elche (20.30 h) sus opciones para entrar en el 'play off' para lo que necesita una victoria y las derrotas del Huesca y Valladolid. Los azules afrontan el partido en el Martínez Valero pensando en una carambola de resultados que les permita que el de esta tarde no sea el último encuentro de la temporada y poder pelear por el ascenso en las dos próximas semanas.

El duelo de esta tarde será de los que se juegan en otros campos, por lo que las noticias que vayan llegando de Valencia y Valladolid serán casi tan importantes como lo que suceda en el terreno de juego del Martínez Valero.

La semana en el conjunto azul no ha sido fácil, con el incidente entre Jon Erice y un representante del grupo Symmachirii, que acabó con el capitán fuera del equipo. Esa situación ha ocupado la actualidad del equipo ovetense en los últimos días, mientras que el partido ante el Elche ha quedado en un segundo plano. También las noticias sobre la más que probable no continuidad de Fernando Hierro en el banquillo y sus declaraciones del jueves, en las que de forma velada criticó el funcionamiento de la entidad carbayona, han hecho que no se hablara mucho del partido de esta noche.

El partido ante el Elche también está condicionado por la situación del conjunto local, que la pasada semana confirmó su descenso a Segunda B y es más que probable que sea mal recibido por sus aficionados en su despedida del fútbol profesional.

Los esfuerzos del técnico, uno de los pocos que en las últimas dos semanas ha insistido en que las opciones de entrar en el 'play off' siguen abiertas, ha sido tratar de aislar al equipo de todo lo extradeportivo, pero la realidad es que poco se ha hablado del Elche y de cuestiones futbolísticas. El malagueño se agarró a su experiencia en perder ligas en la última jornada para dejar abierta una ventana a la esperanza de que el equipo se acabe metiendo entre los seis primeros de la tabla.

En el entorno del conjunto oviedista subyace desde la derrota en Córdoba la más que probable salida de Fernando Hierro del club y aunque el entrenador ha insistido en que la decisión está pendiente de una reunión que se producirá cuando finalice la temporada. Eso es lo que está ocupando la atención de los aficionados, que no confían demasiado en la posibilidad de que pierdan el Valladolid y el Huesca en sus compromisos frente al Cádiz y Levante, respectivamente.

Las opciones de entrar en el 'play off' son escasas, pero tienen como premisa fundamental que los ovetenses logren el triunfo ante el Elche. Para ello el técnico deberá realizar al menos un cambio en relación con el equipo que en la pasada jornada se impuso al Sevilla Atlético. Esa variante será buscar el sustituto en el centro del campo para Jon Erice, que está apartado del equipo. Las opciones que el técnico tiene para acompañar a Lucas Torró son dos principalmente: una David Rocha y la otra Jonathan Vila. Otra más remota sería el debut de Héctor Nespral, que es el único jugador de la plantilla que no ha tenido un solo minuto en competición oficial, ya que Esteban no se estrenó en Liga, pero jugó en la eliminatoria de Copa del Rey.

En principio, por lo visto a lo largo de la temporada, la posibilidad que cuenta con más posibilidades es la de David Rocha. El extremeño es uno de los jugadores que ha contado para el técnico a lo largo de toda la campaña, bien como titular o como alternativa para refrescar al centro del campo en el transcurso de los partidos.

La otra alternativa sería que Jonathan Vila entrara en el equipo. El de Porriño apenas ha tenido oportunidades en toda la temporada, ya que fue titular en dos ocasiones, ante el Mallorca en casa y frente al Mirandés, cuando tuvo que retirarse en el primer tiempo lesionado.

En el resto del equipo no se prevén novedades, ya que la necesidad de una victoria hará que el técnico mantenga los dos delanteros que suele utilizar en los partidos como local.

La alineación de los azules más probable estará formada por: Juan Carlos; Diegui Johannesson, David Fernández, David Costas, Christian Fernández; Susaeta, Lucas Torró, David Rocha, Saúl Berjón; Linares y Toché. En el banquillo se quedarían Esteban, Fernández, Óscar Gil, Jonathan Vila, Héctor, Carlitos y Nando. Fuera de la convocatoria se quedaron los lesionados Valrea, Michu, Borja Domínguez, Jonathan Pereira, Jorge Ortiz, mientras que Verdés se cayó por decisión técnica y Jon Erice por motivos disciplinarios.

El conjunto ovetense viajó ayer a Alicante y por la tarde realizó el último entrenamiento de la semana en el estadio Rico Pérez.

En las filas del Elche militan cuatro jugadores con pasado oviedista: Pelayo, Josete, Hervías y Borja Valle. Los dos primeros están descartado por lesión, mientras que los otros dos serán titulares. A lo largo de la semana las aguas bajaron revueltas por Elche, con incidentes entre aficionados y jugadores en el entrenamiento del pasado miércoles. Todo apunta a que el ambiente será hostil y en la convocatoria de Vicente Parras hay hasta cuatro jugadores del filial, de los que alguno puede estar en el equipo inicial.