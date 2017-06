Real Oviedo | Hierro: «A partir del lunes hablaremos tranquilamente sobre el futuro»

Fernando Hierro no desveló tras el último partido de Liga su futuro y emplazó al lunes para comenzar a hablar con el club de ello, pero insistió en que la decisión no está tomada. El técnico hizo un balance positivo de la temporada por haber peleado hasta la última jornada por el objetivo y elogió a los jugadores y su compromiso durante la campaña.

El técnico azul, cuando fue preguntado por su futuro, siempre declaró lo mismo: «No lo sé, cuando un equipo se juega el objetivo de un ‘play off’, cuando eres entrenador y tienes 25 jugadores, una masa social grande, un club de la historia del Real Oviedo, sería muy egoísta pensar en lo mío».

Incluso el técnico afirmó que ni siquiera él ha pensado más allá de lo que era el trabajo diario de entrenar. «Ya lo hablaremos tranquilamente, no me he planteado nada, sé como es la vida del entrenador. No me he planteado nada de mi futuro», expresó.

Del mismo modo dijo que no ha hablado nada con el club, ni de las opciones que hay de seguir o no. De hecho, al ser preguntado por sus sensaciones para el futuro, señaló que ha «felicitado a los chichos, que han hecho un buen trabajo durante todo el año. No tengo ninguna sensación, lo que venimos hablando durante las últimas semanas», indicó. «A partir del lunes hablaremos, pondremos las cosas en su sitio y nada más», apostilló.

En este sentido elogió a los jugadores por su comportamiento: «Los chicos se han entregado, han hecho todo lo que han podido y si no se ha conseguido más es porque es fútbol, no ha sido por ilusión, compromiso y ganas, que las han puesto durante todo el año».

Lo que lamentó el técnico es que «desgraciadamente nos hemos quedado a una victoria de un objetivo muy bonito que teníamos». Una meta que definió como muy importante «para el club, para los jugadores y para mí», que finalmente «se nos ha escapado por poco».

Sobre las causas de haber quedado fuera del ‘play off’ el entrenador apuntó que «en el transito de Huesca en casa, Tenerife, Alcorcón Nástic Lugo y Zaragoza, por pequeños detalles partidos en los que tuvimos oportunidades y no sumamos los tres puntos». Por ello, cree que necesitaban «una victoria para volver a la normalidad».

En definitiva, el técnico cree que compitieron «bien, pero por detalles, aciertos y errores» no alcanzaron el ‘play off’». «Los chicos han tenido once meses de trabajo, no se les puede pedir más, han tenido un comportamiento fantástico», aseguró. El malagueño lamentó por la afición no haber logrado el objetivo y destacó que pelearon hasta la última jornada. «Nos hemos quedado muy cerquita, desgraciadamente los pocos puntos que sumamos en seis o siete jornadas nos han penalizado mucho», explicó. También reiteró que «en el cómputo global estoy contento, pero lo dije en diciembre, teníamos una meta y un reto y desgraciadamente no ha podido ser».