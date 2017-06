La Aparo califica de «fracaso» la temporada, pero es optimista

La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (Aparo), calificó la temporada del equipo de «fracaso», pero aseguró que ve el futuro con optimismo. A través de un comunicado, hecho público al término del partido ante el Elche, afirmó que la campaña acabó «de una manera muy similar a la pasada, en la que, en un tramo final desastroso, se dice adiós a la posibilidad de jugar 'play off' de ascenso».

Desde la Aparo se hizo referencia a la mala racha del conjunto azul como visitante, pese a lo que el equipo llegó a la última jornada con opciones de entrar entre los seis primeros. Además, se recuerdan las palabras de Fernando Hierro tras la derrota de Córdoba, cuando dijo que los jugadores no habían tenido carácter.

Por el contrario, la Aparo elogió el comportamiento del equipo en el Carlos Tartiere, «con el empuje de la grada, cuestión innegable a la hora de ver el rendimiento en casa y fuera de ella». Además, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo apuntó también a la necesidad de un «giro de timón» en la plantilla azul debido al bajón en el final de los dos últimos campeonatos.

Sobre el incidente del capitán Jon Erice con un miembro del grupo Symmachiarii, la Aparo asegura que «apoyamos 100% al club en la decisión tomada y en futuras que pudiesen tomarse». En este apartado, citó al anterior técnico, Sergio Egea, y su frase «entrenen, compitan y cállense la boca», y señaló que ese debe ser el único papel de los jugadores en el club.

Sobre el futuro, afirmó que se ve con «optimismo a pesar de la gran decepción que supone no jugar este 'play off'». A la vez, se criticó a Hierro por decir que el balance de la temporada era bueno, pese a no lograr el objetivo: «Quizás demuestre con ello que el carácter empieza desde el banquillo. Ese conformismo no nos parece en absoluto favorable a nuestros intereses, ni creemos que encaje con la ambición de este club».