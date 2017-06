Los jugadores oviedistas se quedan de vacaciones hasta el 10 de julio

Los componentes de la plantilla oviedista acudieron ayer por la mañana a las instalaciones de El Requexón para recoger sus pertenencias antes de iniciar las vacaciones.

El club informó que la vuelta a los entrenamientos para comenzar la pretemporada tendrá lugar el próximo 10 de julio. Los jugadores se llevaron la tarea para el mes de vacaciones y aprovecharon para despedirse del cuerpo técnico y compañeros, en muchos de los casos pendientes de su futuro, que se espera se resuelvan en los próximos días.

La entidad azul irá informando en los próximos días a los jugadores sobre sus intenciones, condicionadas a la opinión del entrenador en cada uno de los casos. Especiales son las situaciones de los jugadores cedidos, como David Costas y Carlitos, que escribieron ayer mensajes de adiós en sus cuentas en las redes sociales.

El defensa David Costas, cedido desde el pasado mes de diciembre por el Celta en el conjunto ovetense, se despidió de los aficionados mediante un mensaje en su cuenta personal de Instagram: «Gracias. Poco tiempo, en el que me he sentido como en casa. Orgullo, valor y garra».

El defensa es uno de los jugadores que interesan al conjunto azul, pero todo dependerá de las intenciones del Celta de Vigo y su nuevo entrenador, Juan Carlos Unzúe. Además, el zaguero podría contar con otras ofertas, incluso de Primera, para la próxima temporada. En cualquier caso, hasta que no se incorpore a la pretemporada con el conjunto gallego y comiencen los entrenamientos, no habrá decisiones definitivas.

Por su parte, el extremo uruguayo Carlitos de Pena, cedido en el mercado de invierno por el Middlesbrough inglés, también aprovechó la misma red social para enviar un mensaje de despedida.

El uruguayo explicó que «termino la temporada triste por no haber conseguido el objetivo, pero muy contento por haber llegado a este club y haber defendido está camiseta». Del mismo modo, agradeció a «cada una de las personas que me hicieron sentir como en mi casa y a la afición por el cariño que me demostraron. Ojalá el club vuelva al lugar donde merece estar». El mensaje del extremó finalizó con un «Hoy y siempre... Hala Oviedo». El jugador volverá a la disciplina del conjunto inglés y posteriormente decidirá sobre su futuro.