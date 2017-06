Ramón Folch se despide del Reus y apunta a Oviedo

El centrocampista del Reus Ramón Folch podría convertirse en los próximos días en el primer fichaje del Real Oviedo para la próxima temporada. El jugador se despidió ayer de la afición del conjunto catalán con un mensaje en su cuenta de Twitter en la que repasó su carrera, vinculada fundamentalmente al Reus, y dijo que para él fue «increíble lucir el brazalete de capitán del mejor equipo del Reus en toda su historia, un verdadero orgullo».

El mediocentro se desempeña en la posición de pivote y esta temporada jugó 39 partidos con el Reus, todos ellos como titular y completos, siendo el jugador de campo que más minutos acumuló: 3.510. Fue el segundo jugador de la Liga con más recuperaciones de balón, 287, solo por detrás del jugador del Numancia Ruiz de Galarreta, que robó uno más que él.

El centrocampista de 27 años finaliza su contrato con el Reus el próximo 30 de junio y su futuro ha sido vinculado al conjunto azul desde hace algunos meses. En cualquier caso, en la entidad azul se está pendiente de resolver el futuro del banquillo antes de anunciar incorporaciones para la próxima campaña.

Folch se formó en las categorías inferiores del Reus, con un periplo en el Nástic, pero luego pasó por equipos como el Vilafranca, Cambrils, Amposta y Conquense para volver al equipo de su ciudad natal con el que logró el ascenso la pasada temporada y en la presente la permanencia. Fue una de las piezas claves del equipo de Natxo González y marcó cuatro goles, uno de ellos en el partido ante el Real Oviedo.

Por otra parte, la plantilla oviedista comenzó ayer sus vacaciones y las despedidas van sucediéndose, comenzando por los jugadores cedidos. Los primeros en hacerlo fueron Carlitos de Pena y David Costas y ahora se suma a ellos el centrocampista Lucas Torró.

Al igual que hicieron sus compañeros, el medio elegido fue la cuenta personal de Instagram, en la que indicó que «se termina una temporada muy especial para mí», en relación a que es la primera en la que participa en el fútbol profesional tras ser cedido por el Real Madrid.

El centrocampista valenciano, uno de los fijos en las alineaciones de Fernando Hierro, aseguró sentirse «orgulloso de haber podido defender este escudo, esta camiseta, estos colores», aunque lamentó no haber entrado en el 'play off'. «Una pena no haber alcanzado el objetivo que todos perseguíamos, pero este club está en el buen camino para conseguir llegar a donde se merece», indicó. En principio, el jugador regresa a la disciplina blanca antes de conocer su futuro definitivo.