Real Oviedo | El nuevo entrenador tendrá peso decisivo en la nueva plantilla

La planificación deportiva del Real Oviedo no se encuentra parada. El hecho de que, por el momento, no hayan trascendido noticias sobre ninguna decisión ni sobre los planes del club, no quiere decir que muchos frentes no estén avanzados. La clave está en que el club quiere cerrar como primer paso la contratación del entrenador, ya que se espera que su opinión sea determinante en las decisiones sobre la composición de la plantilla.

El conjunto oviedista quiere tener muy en cuenta la opinión del nuevo técnico y confeccionar una plantilla acorde con la idea de juego que tenga. Por eso será clave la opinión del nuevo titular del banquillo del Tartiere para tomar las primeras decisiones.

La experiencia de los últimos años hace que la entidad quiera tener la plantilla perfilada cuanto antes, pero con margen para aprovechar el mercado de última hora. En este aspecto toma especial relevancia que el final del período de incorporaciones es el momento en que los clubes de Primera División deciden sobre jugadores que pueden no entrar en sus planes y a los que se busca una cesión.

Una prueba de la importancia que ese mercado de cedidos tiene es lo ocurrido con el conjunto ovetense esta temporada. Los azules dispusieron este año en sus filas seis jugadores en préstamo -Lucas Torró, Nando, Óscar Gil, David Costas y Borja Domínguez-, alguno de los cuales ofreció un rendimiento muy alto.

El club ya ha trasladado a los jugadores de la actual plantilla, tanto a los que finalizan contrato como a los que no, que su futuro dependerá en buena medida de la opinión del nuevo entrenador.

Los jugadores que finalizarán contrato con el conjunto ovetense el próximo 30 de junio son Jonathan Pereira, Héctor Nespral, Jonathan Vila, David Fernández, Héctor Verdés y Esteban. La decisión sobre su futuro y de si se les realiza una oferta de renovación dependerá en buena medida del nuevo técnico, aunque también el club influirá en la decisión.

Ligados por contrato

Con contrato en vigor con el club para la próxima temporada aparecen en la actualidad Juan Carlos, Alfonso Herrero, Diegui Johannesson, José Fernández, Christian Fernández, Varela, Jon Erice, David Rocha, Saúl Berjón, Néstor Susaeta, Jorge Ortiz, Miguel Linares, Michu y Toché.

Desde el club ya se comentó que el hecho de tener contrato en vigor no significa que sea seguro que vayan a continuar en la plantilla. Al igual que en los casos anteriores, las decisiones que se vayan a tomar volverán a tener mucho que ver con la opinión del entrenador.

Lo mismo sucederá con los cedidos, aunque este caso es más complejo, ya que influirá la decisión de los clubes de origen y su disponibilidad de volver a optar por una nueva cesión.

Por último, respecto a los fichajes, los responsables de la parcela deportiva del club ya han iniciado gestiones con varios jugadores. El más avanzado es el del centrocampista del Reus Ramón Folch. Se trata de un jugador contrastado para la categoría y se entiende que resultará interesante para cualquier técnico que llegue al banquillo ovetense.

Sin embargo, antes de pensar en concretar los fichajes en los que se ha trabajado, se está pendiente de resolver la situación de los actuales componentes de la plantilla. Además, todo apunta a que el plantel de la próxima temporada va a ser más corta que la de la presente. La idea del club es poder contar con jugadores de las categorías inferiores para completar el equipo en momentos puntuales.