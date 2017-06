El club sigue su avance en la contratación del técnico

El Real Oviedo sigue deshojando la margarita del entrenador para la próxima temporada y reduciendo el número de candidatos sobre los que Arturo Elías tomará la decisión final. Aunque el club mantiene la máxima discreción sobre las negociaciones y frentes que tiene abiertos, todo apunta a que no se trata de ninguno de los entrenadores que en los últimos días han salido a la palestra.

Uno de esos nombres es el del actual técnico del Huesca, Juan Antonio Anquela. El jienense, visiblemente molesto, desmintió ayer cualquier contacto con el conjunto oviedista sobre la posibilidad de sentarse en el banquillo la próxima campaña.

El club quiere cerrar cuanto antes la llegada del entrenador para ponerse de inmediato a confeccionar la plantilla y tomar decisiones respecto a los jugadores que formaron parte del equipo esta temporada. Aunque no hay plazos marcados, todo apunta a que la decisión se tomará como mucho en los primeros días de la próxima semana, aunque podría adelantarse.

La opinión del entrenador va a ser tenida en cuenta a la hora de hacer el equipo para que se adapte lo máximo posible a los gustos del nuevo técnico. En lo que sí se mantiene firme la entidad es en buscar un entrenador con experiencia en los banquillos y, a ser posible, que conozca la categoría, ya que se considera decisivo para que no ocurra lo sucedido en las dos últimas temporadas, cuando el equipo se cayó en las jornadas finales de la Liga y acabó fuera de los puestos de 'play off' en los que había estado la mayor parte del campeonato.

El actual entrenador del Huesca se refirió ayer en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta del 'play off' de ascenso a las informaciones que le situaban en la órbita del conjunto azul. Anquela, molesto por esas noticias, afirmó que está «totalmente ajeno» a ellas. «Ahora cualquiera escribe y pone lo que le da la gana. Mañana voy a coger una cosa de esas y poner que voy a entrenar al Cosmos», afirmó. El entrenador jienense señaló en este sentido que «todo el mundo puede decir lo que le interese. No voy a entrar a eso porque no he hablado con el Oviedo».

Lo que incomodó especialmente al entrenador es el momento en que han salido estas informaciones, ya que considera que son perjudiciales para sus intereses y concluyó que «yo lo único que te digo es que mañana tengo el partido más importante de mi vida y es lo único que me interesa». El técnico ya había trasladado al Huesca que la decisión sobre su futuro la tomará una vez finalice la temporada.