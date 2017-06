Anquela:«Aún no he firmado con nadie, tendré que reunirme con mi representante y hablar»

Juan Antonio Anquela ha cerrado esta mañana su exitosa etapa en el Huesca con una rueda de prensa. Acompañado por el presidente del club, Agustín Lasaosa, el entrenador jienense se ha despedido del conjunto aragonés sin desvelar su próximo paso en su trayectoria profesional.

El técnico andaluz, principal candidato a suceder a Fernando Hierro en el banquillo del Real Oviedo, no ha arrojado luz sobre su futuro. “Aún no he firmado con nadie, tendré que reunirme con mi representante y hablar”, ha señalado el artífice del ascenso del Alcorcón a Segunda, que tiene muy claras sus premisas para enrolarse en un nuevo proyecto. “Quiero trabajar, pero o se hace a mi gusto o me voy a casa. No tengo ningún problema, cuando vino el Huesca a llamar a mi puerta yo estaba en mi casa”, ha expuesto tras indicar las causas de su decisión de no prolongar su estancia en el Alcoraz.

“Hay un discurso que se acaba y yo ya gasté todas mis palabras”, ha proclamado Anquela, que asumió las riendas del Huesca con la temporada 2015-2016 ya iniciada tras la destitución de Tevenet, logró eludir el descenso y en la presente temporada alcanzó un histórico ‘play off’. Según ha confesado, el encuentro en el que selló la permanencia en Pamplona, con un triunfo sobre Osasuna, es su mejor momento en el club y la derrota del pasado sábado en Getafe el más amargo.