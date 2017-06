Cinco banquillos buscan inquilino

El Real Oviedo no es el único equipo de Segunda División que por el momento no ha hecho público quién será su entrenador la próxima campaña. El Lugo, Valladolid, Lorca y, desde ayer, Huesca no tienen tampoco técnico confirmado.

El último equipo que ha anunciado su entrenador fue el Nástic, que a última hora de ayer confirmó que Lluis Carreras se hará cargo del conjunto para la próxima temporada. El exjugador del Real Oviedo ha sido finalmente el elegido para sustituir a Nano Rivas, que renunció al cargo por motivos personales.

Además, está pendiente de conocerse qué pueda suceder con el Getafe, que está jugando el 'play off' de ascenso, al igual que el Tenerife, aunque, en el caso de los insulares, ha renovado recientemente Lluis Martí. El futuro de Bordalás dependerá del desenlace final.

También está pendiente de saberse quiénes serán los nuevos equipos de la categoría, aunque el Barcelona Atlético y el Albacete son los favoritos ya que tienen encarriladas las eliminatorias ante Racing de Santander y Valencia Mestalla.

El último banquillo en quedar libre es el del Huesca, tras el anuncio el pasado martes de que Anquela no seguiría. El conjunto oscense ya intuía esa decisión del técnico jienense, por lo que ya se habían producido algunos contactos con posibles sustitutos. Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza es el del exentrenador de Osasuna Enrique Martín. No obstante, en las últimas horas se ha sumado a la lista de candidatos Imanol Idiakez.

También el Lugo conoció hace pocos días que Luis César Sampedro renunciaba a seguir la próxima temporada y rescindía su contrato. La entidad lucense busca un sustituto. Entre los nombres que han surgido aparece el del actual entrenador del Albacete, José Manuel Aira. También algunas fuentes apuntan al exentrenador del UCAM, Francisco Rodríguez, y al ex del Oviedo Fernando Vázquez.

Precisamente el destino del gallego Luis César Sampedro podría ser otro de los banquillos libres de Segunda: el del Valladolid. El técnico gallego parece la apuesta final de los pucelanos, para el que también ha sonado el ex del UCAM Francisco Rodríguez.

En el caso del Lorca, tras decidir que no continuara David Vidal, que entrenó las tres últimas jornadas y el 'play off' en el que logró el ascenso, sigue sin inquilino para su nueva aventura en Segunda. Por el momento, se vinculó al ex del Nástic Vicente Moreno, que finalmente recaló en el Mallorca. También sonaron Luis García Tevenet y Claudio Barragán.

La mayor parte de los conjuntos comenzarán la pretemporada en la segunda semana de julio, por lo que se espera que a lo largo de la próxima semana, y una vez conocidos los conjuntos que asciendan, los equipos vayan confirmando los técnicos que completarán los banquillos de la categoría de plata la próxima temporada.