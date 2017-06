El Oviedo tiene gestiones avanzadas pendientes de la aprobación del técnico

El trabajo de campo ya está prácticamente hecho en el Real Oviedo y solo falta el visto bueno del entrenador para cerrar varias incorporaciones. Los responsables de la parcela deportiva llevan toda la temporada siguiendo a varios jugadores que se consideran pueden ser importantes para el proyecto de la próxima temporada.

Sin embargo, uno de los asuntos más delicados son los jugadores que tienen contrato y con los que no cuente el entrenador. Esa será la tarea que más puede definir el nuevo proyecto. El club no tiene previsto que continúen en la plantilla ninguno de los jugadores con los que el entrenador no vaya a contar. Sin embargo, las rescisiones de esos contratos plantean el problema de que en caso de que se tenga que proceder a una indemnización para su salida, esa cantidad computa para el límite salarial.

En estos casos, la situación ideal para el conjunto oviedista es que los jugadores tengan otras ofertas, ya que en ese supuesto el acuerdo sería más fácil y menos costoso, lo que dejaría más margen para las nuevas llegadas.

La intención del club pasa por resolver la próxima semana la mayor parte de estas situaciones. Los jugadores que tienen contrato son: Alfonso Herrero, Diegui Johannesson, José Fernández, Christian, Varela, Jon Erice, David Rocha, Saúl Berjón, Néstor Susaeta, Jorge Ortiz, Miguel Linares, Michu y Toché. El que está decidido que no seguirá es Jon Erice, mientras que Susaeta comentó tras el encuentro de Elche, que su futuro está pendiente de una reunión con el club.

Otro caso que se presenta menos complicado es el de decidir sobre los que finalizan contrato -Jonathan Pereira, Héctor Nespral, Jonathan Vila, David Fernández, Héctor Verdés y Esteban- ya que con todos ellos el asunto resultaría más sencillo de cerrar. Tanto David Fernández como Esteban mostraron su disponibilidad a seguir en el club.

En cuanto a los fichajes, salvo sorpresa, el primero que se puede anunciar es el del centrocampista de Reus Ramón Folch, con el que el club ya había negociado hace unos meses. No es la única operación prácticamente cerrada, ya que hay otras avanzadas, entre ellas la de un defensa central.

Otra de las operaciones que se podría realizar es con el Córdoba, interesado en el lateral derecho Fernández, mientras que los ovetenses quieren hacerse con el centrocampista Borja Domínguez, que llegó en el mercado de invierno. La idea inicial del conjunto cordobés era solicitar una cantidad de entorno a los 300.000 euros, algo a lo que los ovetenses no están dispuestos. En los próximos días se espera que se pueda llegar a un acuerdo, ya que el interés del Córdoba por Fernández es una de las prioridades.