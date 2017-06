Anquela se pone al frente del Oviedo

La era Anquela en el Real Oviedo comienza hoy. El nuevo técnico del conjunto carbayón llegó ayer por la tarde a Oviedo. Hoy será presentado, comenzará a trabajar con los responsables de la parcela deportiva de la entidad azul en la confección de la plantilla y tomará sus primeras decisiones respecto a los actuales componentes del equipo, tanto lo que tengan contrato en vigor como los que finalizan.

El jienense aterrizó a última hora de la tarde de ayer en la capital del Principado, donde estuvo acompañado por responsables del club, con los que posteriormente cenó en un restaurante ovetense. El anuncio oficial de la contratación del nuevo técnico se produjo el pasado viernes. Un día más tarde, se conoció el equipo de trabajo que le acompañará en el club, formado por Juanjo Carretero, segundo entrenador; Marcos Marcén, preparador físico; Sergio Segura, entrenador de porteros; y Daniel Mayo, analista y asistente.

Anquela tendrá una importante participación en la confección de la nueva plantilla para buscar el tipo de jugadores que se adapten a su idea de juego. El sistema habitual de los equipos del jienense es el 1-4-2-3-1. Al menos, es el que ha utilizado más habitualmente en el Huesca en las dos últimas campañas.

La forma de jugar de los conjuntos del nuevo entrenador oviedista está muy definida. En defensa suele buscar centrales con contundencia y buen juego aéreo, que defiendan bien en las acciones de estrategia y participen en las ofensivas, ya que Anquela es consciente del gran peso que tienen estas acciones en una categoría como la Segunda División, en la que una buena parte de los goles suelen llegar en este tipo de jugadas. Los centrales no suelen tener la exigencia de salir con el balón. Al contrario, tienden a buscar rápido a un centrocampista para que inicie el juego de ataque

La primera misión de los laterales es defender y sumarse al ataque solo en acciones puntuales y cuando su presencia pueda generar superioridad y sorprender a los rivales. Por delante, Anquela suele jugar con dos pivotes, generalmente posicionales y que den equilibrio al equipo para robar rápido el balón, tratando de buscar con rapidez a los tres centrocampistas más adelantados.

La creación del juego ofensivo recae principalmente en la línea de tres, con un jugador de habilidad en el centro y velocidad por las bandas. El ejemplo es que buena parte del éxito del Huesca partió de la evolución que el entrenador consiguió con Samu Sáez, que lideró el ataque del equipo y fue el jugador más determinante esta temporada para los oscenses.

El ejemplo de Samu Sáez

El delantero que suele utilizar es de los denominados de 'referencia', que luche con los centrales y abra huecos para las llegadas de los jugadores de la línea de tres.

En cuanto al estilo, los equipos del preparador de Jaén se caracterizan por su intensidad y por la presión rápida tras pérdida, con agresividad para tratar de recuperar en zonas lo más altas posibles desde donde iniciar el ataque.

Lo que el Anquela no permite a los suyos es la relajación durante los noventa minutos, con una exigencia máxima. El esfuerzo no se negocia y el entrenador suele ser claro con los jugadores y en las ruedas de prensa. Una de las claves que todos su ex jugadores destacan de él es la gran capacidad que tiene para liderar el grupo y ganarse a los futbolistas para su causa.

Eso es lo que el técnico tratará de inculcar en el conjunto carbayón, aunque, también por su experiencia, se adaptará a las circunstancias que le ofrezca la plantilla que finalmente tenga a su disposición.