Real Oviedo | Anquela: «Quiero un equipo que sepa competir»

Ante el mayor reto de su carrera reconoce Anquela que llega al Real Oviedo. El técnico asegura que es consciente a donde viene que la única receta es el trabajo. También explicó en su primera comparecencia que tuvo una conversación con Arturo Elías, quien le agradeció que aceptara el reto. «El agradecido soy yo por la oportunidad», dijo.

Lo único que sorprendió al técnico en su presentación fue la cantidad de periodistas que había en la misma, un número que solo había visto, detalló, cuando eliminó en Copa del Rey al Real Madrid con el Alcorcón. El técnico compareció acompañado por el presidente del club, Jorge Menéndez Vallina, y acompañado por el nuevo preparador físico, Marcos Marcén; el entrenador de porteros, Sergio Segura; así como Joaquín del Olmo y el secretario técnico, Ángel Martín Domínguez.

El presidente le agradeció que aceptara hacerse cargo del equipo y destacó que la negociación había sido sencilla. En la puesta de largo, recordó al preparador que el reto «va a ser muy importante porque este un equipo muy especial por su historia, su afición y por su propietario». El técnico reconoció inicialmente que no es la primera vez que estaba cerca del conjunto oviedista pero que este año «se acabó la temporada con mi equipo, y al día siguiente me dijo mi representante que había la posibilidad de venir al Oviedo y no dude un segundo».

En este punto, admitió que habló con Aturo Elías y las sensaciones fueron «maravillosas». «Lo que está haciendo este grupo por el club merece una recompensa y ojalá que salga bien», prosiguió. Además, afirmó que el empresario le dio la bienvenida y un agradecimiento expreso. «Yo le dije que el que tenía que dar las gracias por firmar era yo», advirtió el técnico jienense.

En este punto surgió una de las frases ocurrentes del técnico: «Hablamos de futbol y como yo soy más fácil en eso que la tabla del uno, me ponéis el discurso de ahora y a final de temporada será el mismo. El fútbol me ha hecho ser así, si ganamos no me fio de nada y si perdemos estoy asustado, como todo el mundo».

Lo que no ocultó es que está ante el mayor desafío de su carrera, pero matizó que «en cada sitio me marco el mismo reto: trabajar y dar el máximo cada día, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo en un club maravilloso como es el Oviedo y lo único que deseo es estar a la altura».

El objetivo que se marca el jienense es «conseguir lo mejor» y explicó que eso pasa por «hacer un buen equipo de fútbol». Además, se refirió a lo complejo de la categoría. «En fútbol no sabes cuál es tu sitio, porque a las pruebas me remito, mirad los equipos que han descendido, la Segunda es una batalla constante, diaria, y hay que refrendarlo el domingo. Tenemos que preparar un equipo para eso», apostilló.

Para ello quiere un grupo que «sepa competir, que ilusione a su afición y a mí me gustaría ver el campo a reventar porque con 12.000 o 14.000 el ruido es tremendo. Si el campo está a reventar ni te cuento lo que podía ser». Lo que sí hizo el entrenador es un llamamiento a la calma y a saber que los objetivos se logran al final de temporada: «En septiembre u octubre no se asciende, se asciende el 24 de junio, hay que pelear hasta ese día, si se puede hacer antes mejor». En la misma línea, advirtió de que «si quieres mirar otras cosas te equivocas, aquí hay que competir todos los domingos al margen del rival porque la igualdad es tremenda». Recordó Anquela los equipos que este año descendieron, como el Real Mallorca o el Elche, y lo explicó indicando que «seguro que su entrenador el primer día respondía que ese equipo estaba capacitado para ascender, pero luego llega la Segunda y pone a cada uno en su sitio». Otra vez el técnico incidió en la necesidad de «estar preparado para competir y pelear. Tengo esa máxima el que trabaja recoge frutos, y seguramente serán buenos».

En lo que incidió el técnico en varias ocasiones es que es consciente de la magnitud del proyecto al que se incorpora. «Sé adónde vengo, cómo es el club y cómo es la gente». Lo único que reconoció que le había sorprendido era la cantidad de medios que seguían la presentación: «No he hecho la rueda de prensa con tanta gente. Solo un día que jugué contra el Real Madrid y lo eliminamos en Copa había tantos, pero no estaban tan tranquilos como vosotros. No sabía que había tantos periodistas aquí, tan juntos».

Sobre lo que no quiso dar muchos detalles es sobre la forma de jugar que tendrá el equipo, algo que estará condicionado por los futbolistas de que disponga. «Me gusta jugar de una forma, pero yo miro, veo y analizo y decido de que forma es en la que hay que competir». Lo que tiene claro es que lo que se necesita es un equipo «con buenos futbolistas» porque el Oviedo así lo requiere. «Deben saber aguantar tanto la presión, como el ritmo de la Segunda, que es un batalla cada partido. El equipo que no esté preparado para afrontarla lo pasa mal», avisó.