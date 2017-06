El Real Oviedo abre las puertas

El Real Oviedo de Juan Antonio Anquela irá tomando forma en los próximos días en los que se conocerán las primeras incorporaciones, algunas de ellas ya cerradas, y también las bajas que sufrirá la plantilla. Salvo sorpresas, los primeros en llegar serán el centrocampista Ramón Folch y el defensa Carlos Hernández. El siguiente podría ser el extremo Aarón Níguez, que la pasada temporada jugó en el Tenerife.

La secretaría técnica del conjunto azul tenía avanzados muchos frentes desde hace tiempo, pero estaba a la espera de cerrar la incorporación del técnico para concretar los fichajes. El propio Anquela dijo el lunes en su presentación que el club sería el encargado de dar las bajas, pero que las llegadas se realizarían de forma conjunta, en base al trabajo realizado desde el club a lo largo de la temporada.

Aunque aún no se conocen las salidas, todo apunta a que las zonas a reforzar son principalmente el centro de la defensa, los pivotes y los extremos. También un delantero y un lateral derecho, en el caso de que se confirme la salida de Fernández al Córdoba, que está muy interesado en el jugador.

El centrocampista del Reus Ramón Folch fue el primer nombre que se vinculó con el conjunto azul. El jugador ya anunció su salida del conjunto catalán hace un par de semanas y en la actualidad se encuentra de vacaciones a la espera de que se haga oficial su llegada al club. En la actualidad, tienen contrato dos pivotes: David Rocha y Jon Erice. El segundo, por otra parte, tiene muchas opciones de abandonar el club. Luego estarían los casos de los cedidos Lucas Torró y Borja Domínguez. Éste último podría entrar en la operación de Fernández con el Córdoba. En principio, no será el único que llegue para esa demarcación.

Otro que está próximo a convertirse en nuevo jugador del conjunto ovetense es el central Carlos Hernández, que no seguirá en el Lugo. El jienense no será el único que llegue para el centro de la zaga, ya que el club no tiene ningún jugador con contrato en esa posición, Óscar Gil y David Costas, regresan al Athletic y Celta, respectivamente, mientras que David Fernández y Verdés acaban contrato el próximo viernes y su continuidad parece poco probable, aunque no está descartada. Por ello, además de Hernández, deberán llegar, al menos otros dos jugadores para esa posición.

Las intenciones de Anquela son las de utilizar un sistema similar al que han tenido siempre sus equipos, con un 1-4-2-3-1, donde el juego creativo recae principalmente en los tres de la segunda línea de centrocampistas. En esa zona es en la que se desenvuelve otro de los jugadores con los que el club tiene avanzadas las negociaciones, Aarón Ñíguez.

El Tenerife anunció ayer que el alicantino no continuaría la próxima temporada y el Real Oviedo será su destino, salvo sorpresa, ya que el el interés de las partes es claro para que el jugador llegue al Carlos Tartiere.

En los últimos días, ha surgido el nombre del venezolano Darwin Machis, que la pasada temporada jugó cedido en el Leganés. El conjunto oviedista ya se interesó por el jugador la pasada campaña, pero finalmente decidió irse a Primera División. Es un jugador del agrado de Anquela, que lo tuvo en el Huesca en su primera temporada y por su velocidad y forma de jugar se adapta a las necesidades que el técnico encuentra en el equipo.

Aunque Anquela dejó claro que lo importante es no precipitarse y acertar con las incorporaciones, todo apunta a que entre esta semana y la próxima la plantilla azul irá tomando forma, aunque no será hasta mediados o finales de agosto cuando se complete.