«Me sorprendió ver las calles de Lugo llenas de gente del Oviedo»

En su puesta de largo en el Carlos Tartiere, al que acudieron medio centenar de seguidores para darle la bienvenida, Carlos Hernández se ha deshecho en elogios hacia su nueva afición. El central jienense, primer refuerzo azul para la próxima temporada, ha confesado que uno de los factores que más le sedujo del club carbayón fue la fidelidad de sus seguidores, que comprobó el pasado mes de abril debido al choque entre el Lugo y el Real Oviedo en tierras gallegas.

“Me sorprendió el último partido que jugué con el Lugo contra el Oviedo. Cómo vi todas las calles llenas de gente del Oviedo, cómo viven el fútbol”, ha confesado el central jienense, que considera que ese apoyo potencia el crecimiento de los jugadores. “En cuanto me llamaron no lo dudé”, ha señalado el zaguero, que ha asegurado sentirse “muy a gusto” en sus primeras horas en la ciudad y confía en que “sea así durante toda la temporada”.

Una campaña que será la quinta en su trayectoria en Segunda División, lo que le aporta un buen bagaje para enjuiciar el campeonato. “Es una competición muy larga, dura. La clave está en cometer los menos errores posibles. Encajar pocos goles y acumular más rachas positivas que negativas”, ha valorado el exjugador del Lugo, que se ha definido como “un jugador expeditivo, que trabajo bien el balón aéreo y la marca individual”. Un perfil muy similar al que había trazado minutos antes César Martín, responsable de relaciones institucionales del club, que le acompañó como es habitual con los recién llegados en su presentación.

«La idea es no tener todas las fichas cubiertas»

El exzaguero oviedista, que trabaja con la dirección deportiva en la confección del equipo, ha confesado que “la idea es no tener todas las fichas cubiertas”, acorde al planteamiento del nuevo entrenador, que aboga por contar con una plantilla que no sea “muy amplia”. Una concepción, no obstante, siempre sujeta a “las oportunidades de mercado”. César ha confirmado que “en las próximas horas” el club emitirá un comunicado con la situación de la plantilla y “todos los casos abiertos”.