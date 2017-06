Anquela no quiere tener una plantilla amplia

La plantilla ovetense cuenta en la actualidad con 12 jugadores con contrato, además de los casos de Michu y Jon Erice, y contando con el primer fichaje de la próxima temporada, el defensa Carlos Hernández. Esta situación hace que se esperen, al menos diez incorporaciones más al equipo antes del inicio de temporada. El responsable de relaciones institucionales del club, César Martín, que además colabora con la parcela deportiva del club, aseguró en el transcurso de la presentación de Carlos Hernández como nuevo jugador azul que «la idea es no tener todas las fichas de la plantilla cubiertas». El que fuera defensa central oviedista reconoció qu'e eso no siempre se puede cumplir. «Luego las planificaciones son las que van mandando y las oportunidades de mercado van apareciendo», subrayó el exfutbolista, que insiste en que «en principio la idea que habíamos hablado y la que tiene el míster es no tener una plantilla muy amplia. Luego el mercado y las circunstancias van poniendo las cosas en su lugar, aunque esa es la idea general», dijo. El club oviedista tiene previsto anunciar nuevas llegadas de jugadores en los próximos días, de los que se espera que los primeros sean el centrocampista Ramón Folch, procedente del Reus, y el extremo Aarón Ñíguez, que llega del Tenerife.