Real Oviedo | Una larga lista con muchas bajas

El Real Oviedo hizo pública ayer la situación contractual de todos los componentes de la plantilla. Lo más destacado es que el club no cuenta con Esteban como jugador y sí como técnico, además de la confirmación de que Jon Erice está apartado del equipo y el lateral Fernández llegó a un acuerdo con el club para la rescisión de su contrato.

Entre los jugadores que no seguirán está el defensa David Fernández, que era el futbolista que más temporadas llevaba en el equipo, cinco. Ninguno de los jugadores que finalizan hoy su contrato recibirá oferta de renovación.

Los jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada son: Diegui Johannesson, Varela, Susaeta, Toché, Linares (renovado un año más), Juan Carlos, Jorge Ortiz, Christian Fernández, David Rocha, Saúl Berjón y Alfonso Herrero. A estos hay que sumar al defensa Carlos Hernández, presentado ayer y que tiene contrato para las dos próximas temporadas.

También tiene contrato para la próxima temporada el centrocampista Jon Erice, pero el club ha informado que está «apartado de la disciplina del primer equipo», por lo que se negociará la rescisión de la vinculación. El club tomó esta decisión tras el incidente que el navarro protagonizó con un aficionado en la calle. Ambas partes deberán buscar un acuerdo para la salida del jugador, que es seguro que no continuará en el club.

Otro de los que tiene contrato para la próxima temporada es el atacante Michu. Sin embargo, el club asegura en el comunicado que está a la espera de que comunique su futuro. El ovetense tiene dudas sobre si su estado físico le permitirá afrontar la próxima temporada y deberá tomar una decisión que el club respetará, tanto si eso significa dejar la entidad o continuar. La resolución de este caso se espera para los próximos días en una reunión entre el futbolista y los responsables del club.

El hecho de que algunos jugadores tengan contrato en vigor no les asegura su continuidad, ya que en caso de que no entren en los planes del entrenador podría buscarse una salida, bien en forma de cesión o de rescisión. Uno de los que podría estar en este supuesto es el extremo Jorge Ortiz, que esta temporada no ha tenido apenas minutos. La decisión será de Anquela, en función de como se refuerce el equipo.

En el caso del portero Esteban, el jugador había reiterado su intención de jugar una última temporada y su idea de hacerlo en el conjunto ovetense si era posible. El club no le ha ofrecido la renovación como jugador, manteniendo el contrato que tiene como técnico hasta el año 2020. El portero y el club deberán acordar si se mantiene ese contrato y el puesto que ocuparía.

Una de las novedades de la información facilitada ayer por el club es la confirmación de la rescisión de contrato del defensa José Fernández. Según la nota de la entidad carbayona, se rescinde el contrato que tenía para la próxima temporada sin coste para el club. El defensa firmará por el Córdoba, equipo de su ciudad natal y en el que se inició como futbolista, con el que tiene un acuerdo cerrado desde hace días. En dos ocasiones anteriores se buscó la salida del jugador al conjunto andaluz, pero no se logró el acuerdo.

Los jugadores que finalizan contrato hoy son: Jonathan Vila, David Fernández, Jonathan Pereira, Héctor Nespral y Héctor Verdés. En todos los casos el club no les ha realizado oferta para su continuidad, ni lo hará, por lo que saldrán del equipo. Entre ellos está el defensa David Fernández, autor del gol que significó el ascenso, que era el jugador que más tiempo llevaba en el conjunto ovetense.

Entre los que abandonan el club está el canterano Héctor Nespral que solo disputó unos minutos en el último partido de liga. El jugador es el que más temporadas llevaba en la entidad donde se formó como futbolista.

Por último está el caso de los seis jugadores cedidos de la actual plantilla, que regresarán a sus clubes de origen. Lucas Torró vuelve al Real Madrid Castilla, Nando al Valencia, Carlitos al Middlesbrough, Óscar Gil al Athletic Club, David Costas al Celta y Borja Domínguez al Córdoba.

En los casos de David Costas y Lucas Torró el club podría tratar de lograr una nueva cesión de ambos, o bien su fichaje, pero deberá llegar a un acuerdo con los clubes por los que estaban cedidos en el presente ejercicio.