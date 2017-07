El centrocampista Héctor Nespral se despidió ayer del Real Oviedo tras 13 años en el club. El futbolista, que ayer finalizó su contrato con el club, quiso agradecer el apoyo que ha recibido desde que se conoció su salida del club.

El jugador ovetense, mediante una nota en sus redes sociales, explicó que deja el club después de 13 temporadas, la última en el primer equipo y afirmó que «aunque este año haya sido muy complicado, me queda la satisfacción y la tranquilidad de haber dado todo lo que he podido».

Además, mostró su agradecimiento por las muestras de afecto que ha recibido desde que se conoció que no continuará en la entidad azul «quería dar las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes de cariño y de apoyo, y que me ha demostrado que como esta afición no hay ninguna». En este sentido, agradeció especialmente el apoyo en los momentos más complicados. «Cada momento difícil lo habéis convertido en especial», aseguró.

Héctor Nespal Centrocampista

Del mismo modo quiso dejar claro su amor a los colores y su fidelidad al club, «seguiré siendo un socio más que sólo quiere sentirse orgulloso de su equipo de fútbol». Por último, se despidió con un «Gracias por todo, Oviedín».

El jugador pasó por todas las categorías del club y la pasada temporada se incorporó a la primera plantilla. Su debut con el primer equipo se produjo en el encuentro de la última jornada de la campaña 2015-2016 ante el Osasuna, donde disputó el encuentro completo. Este año apenas contó para Fernando Hierro, pese a que entró en algunas convocatorias y no se estrenó hasta la última jornada, cuando en el partido frente al Elche jugó los minutos finales del encuentro. Ahora está pendiente de un nuevo destino en el que seguir su carrera.