El Real Oviedo pierde sus pilares

El Real Oviedo no contará la próxima temporada con varios de los jugadores más utilizados por Fernando Hierro en la recién terminada campaña. En concreto, cinco de los que en principio no seguirán en el equipo -Lucas Torró, David Fernández, Jon Erice, Fernández y Héctor Verdés- se encuentran entre los once componentes de la plantilla oviedista que más minutos disputaron el pasado ejercicio.

El centrocampista Lucas Torró, cuya cesión por parte del Real Madrid Castilla finalizó el pasado 30 de junio, es el jugador de campo que más minutos jugó esta temporada, solo por detrás del portero Juan Carlos, que disputó todos los partidos completos hasta acumular un total de 3.444 minutos.

Torró, que solo en una ocasión no estuvo en el once inicial por decisión técnica, es un caso especial ya que el club está intentando su vuelta la próxima temporada. Es un jugador del agrado de Anquela y los responsables del conjunto azul están tratando su continuidad, bien como cedido nuevamente o traspasado.

El otro caso especial es el de Jon Erice, que fue el sexto jugador que más contó para Hierro y que tiene contrato para la próxima temporada, pero está apartado de la disciplina del equipo y se negocia su salida del club.

Uno de los que ya no estará es el defensa David Fernández, quien, pese a que no partía como titular para el técnico, poco a poco se fue haciendo un hueco en el equipo y acabó siendo el cuarto jugador con más minutos acumulados a lo largo de la temporada. El madrileño era el jugador que más temporadas consecutivas llevaba en el equipo, cinco, y tras vencer su relación contractual no ha recibido oferta de renovación por parte del club.

Otro de los habituales de la pasada campaña fue el defensa Fernández, el octavo componente de la plantilla que más tiempo estuvo en el terreno de juego. El lateral, que ayer fue anunciado como nuevo jugador del Córdoba para las cuatro próximas temporadas, comenzó la temporada como titular indiscutible, aunque perdió esa condición iniciada la segunda vuelta, cuando Diegui Johannesson irrumpió en el equipo.

El caso de Verdés

El último de los más habituales en el once inicial de Hierro que causarán baja en el club es el defensa Héctor Verdés. El central valenciano era el favorito del técnico, pero las lesiones y sanciones le impidieron jugar en muchas ocasiones, en especial en la recta final del campeonato, tras la llegada de David Costas en el mercado de invierno. De hecho el gallego fue titular desde su llegada y se convirtió el decimosegundo jugador que más minutos disputó.

David Costas volverá al Celta tras la cesión y el conjunto ovetense estaría interesado en contar con él, pero se antoja complicado, ya que en caso de no seguir en el conjunto vigués serán muchas las ofertas que va a recibir.

La pasada temporada el técnico azul utilizó 27 jugadores, todos los que pasaron por la plantilla, excepto el portero Esteban, que está pendiente de decidir su futuro junto al club.

En esa lista están jugadores que abandonaron el equipo en el mercado de invierno, como son los casos de Edu Bedia, Carlos Peña y el uruguayo Martín Alaniz. El jugador que menos presencia tuvo fue Héctor, que acabó contrato, con siete minutos, mientras que Jorge Ortiz, con tiene una temporada más firmada, jugó solamente 103 minutos.