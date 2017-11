Real Oviedo Real Oviedo | Novedades en busca de reacción Varela agarra a Linares durante un entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO Linares será el sustituto del lesionado Toché en el once de Anquela que no podrá contar con Verdés. En cambio recupera a Forlín que jugará por primera vez en defensa | El conjunto azul intentará cambiar la imagen mediante cambios en el once y un sistema con tres centrales RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 5 noviembre 2017, 04:09

El Real Oviedo necesita reaccionar y tiene el reto de hacerlo ante el actual líder de la categoría, el Lugo, que será el visitante del Carlos Tartiere esta mañana a las doce del mediodía. Por si fueran pocas las dificultades que presenta medirse con el mejor equipo de la Liga hasta ahora, el conjunto azul tendrá que sobreponerse a la ausencia de su 'hombre gol', Toché, que salvo sorpresa será sustituido en el equipo titular por Linares.

Tampoco podrá contar Anquela con el defensa central Héctor Verdés, que se quedó fuera de una convocatoria en la que la principal novedad es la vuelta del argentino Forlín, ausente en Alcorcón. Para buscar la reacción, el entrenador oviedista parece que ha decidido cambiar el dibujo táctico, apostando por jugar con tres centrales y dos carrileros para tratar de frenar la sangría de goles que el equipo está recibiendo.

Los azules comenzaron la temporada ofreciendo una buena imagen a la que no acompañaban los resultados. Sin embargo, en las últimas jornadas el equipo no está transmitiendo buenas sensaciones, por lo que la preocupación del entrenador es máxima. A las facilidades en defensa, el equipo está sumando últimamente una importante falta de pegada en ataque.

El técnico tiene claro que es necesario un cambio en el equipo, en especial, para mejorar el aspecto defensivo. En las últimas jornadas, entiende Anquela, están encajando goles con excesiva facilidad. Los ensayos de esta semana dejaron entrever la posibilidad de una variación de sistema, en busca de esa solidez.

Es la primera vez que Anquela cambia la disposición de los suyos. Para llevar a cabo este cambio de sistema el técnico realizará varios cambios también de nombres. En principio, en el centro de la zaga entrarán dos jugadores nuevos: Christian Fernández, que será el central zurdo, y el argentino Forlín, que ejercera como libre en la retaguardia en la que se mantiene Carlos Hernández, que se enfrenta al que fue su equipo en las últimas temporadas.

Diegui Johannesson ejercerá como carrilero por la derecha, sacrificando a Cotugno.

El otro flanco lo ocupará Mossa, que puede ofrecer unas mayores prestaciones como carrilero al sentirse más liberado para pisar campo contrario.

Al poblar más la zona defensiva el técnico está obligado a los tres centrocampistas que estaba usando en los últimos encuentros, para jugar con doble pivote. La presencia de Folch es segura, pese a que el catalán a lo largo de la semana se entrenó a menor ritmo que sus compañeros por unas molestias. En cuanto a su acompañante, todo hace indicar que Mariga será por tercera jornada consecutiva titular, con lo que Rocha se quedará en el banquillo.

En las bandas volverán a estar Aarón Ñíguez y Saúl Berjón. Aunque Anquela no se refirió a ellos de forma explícita, parece lógico pensar que se refirió a ellos en sus últimas declaraciones. En su comparecencia del pasado viernes, el técnico admitió que para ganar «siempre tienen que estar los mejores en el campo, aunque les falten cosas».

Una de las incógnitas del encuentro de hoy será como sobrevivirá el conjunto de Anquela a la ausencia de Anquela, el jugador franquicia para el gol de los ovetenses en las últimas temporadas. Además, la baja parece que será para, al menos los dos próximos meses, por lo que buena parte de las miradas estarán puestas en su sustituto, que salvo sorpresa será Linares.

El delantero aragonés no estaba teniendo demasiada presencia en el equipo hasta ahora, ya que salvo dos ocasiones en las que fue titular, en los dos primeros encuentros en el Carlos Tartiere, ante el Rayo Vallecano y Reus, su presencia se limitó a minutos al final de los encuentros. Linares, que aún no se ha estrenado como goleador, ha ganado la pugna por una plaza en el once a Owusu. Anquela parece querer asegurarse el trabajo que ofrece el delantero de Fuentes de Ebro, al que elogió en varias ocasiones por su entrega en pos del equipo.

La alineación más probable de los ovetenses será la formada por: Juan Carlos; Carlos Hernández, Forlín, Christian Fernández; Diegui Johannesson, Folch, Mariga, Moss; Aarón Ñíguez, Saúl Berjón y Linares como referencia ofensiva.

Síguenos en