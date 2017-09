Real Oviedo | Una nueva batalla para estrenarse a domicilio

Las ruedas de prensa en las previas de los partidos de Juan Antonio Anquela suelen contener un mensaje que va más dirigido a los jugadores que a la prensa o a la afición. En vísperas de jugar ante el Sporting el técnico pidió que los suyos trataran de igualar la entrega de la grada, luego ante el Cádiz que tuvieran paciencia. El pasado viernes, dos días antes de visitar al colista de la categoría, el mensaje del técnico estuvo focalizado en desterrar la confianza ante la situación clasificatoria del rival.

El jienense fue muy claro en su intervención ante los medios al preguntarse: «¿Quiénes somos para confiarnos?» y responderse: «No hemos ganado a nadie, fuera de casa no hemos ganado a nadie». Luego insistió en que todos los rivales son difíciles y complicados, que cada partido es una historia, que un error tira por tierra el trabajo de 90 minutos.

En definitiva, Anquela es consciente de que uno de los riesgos del encuentro de esta tarde es pensar que el Albacete, colista, con un solo punto y sin haber ganado ningún encuentro, puede ser un partido fácil. El equipo viene de ganar al líder la semana pasada y en la mente del técnico está que el colista va a oponer tanta resistencia o más.

En su ánimo de advertir sobre lo complicado que será el encuentro de esta tarde, el técnico recordó los problemas del equipo la pasada temporada como visitante y el hecho de que esta campaña todavía no han logrado ganar a domicilio en las dos salidas del equipo, que se saldaron con el idéntico 1-1.

Lo que si ha sido fácil para el técnico es hacer la convocatoria, ya que por tercera semana consecutiva repite con los 18 disponibles del equipo, ya que no ha recibido el alta médica ninguno de los lesionados. Fácil o no, la alineación parece que, por primera vez esta temporada, podría ser la misma de la jornada anterior. No obstante, el técnico dejó la puerta abierta a alguna pequeña modificación.

El único futbolista de los lesionados que esta semana pudo trabajar con el grupo fue el extremo Viti, que está recuperado de sus problemas musculares, pero una vez más el técnico es conservador y prefiere esperar a que no haya riesgos de lesión. El jienense está demostrando con sus decisiones sobre los lesionados que es consciente de que la temporada es muy larga y prefiere pensar a largo plazo.

La decisión de no apurar a los lesionados está reforzada por las buenas sensaciones que está transmitiendo el equipo y eso parece que también hará que el preparador mantenga la confianza en el mismo once que ganó al Cádiz.

Los 'ligeros' cambios a los que el técnico dejó abierta la puerta parece que podrían afectar a la zona de tres centrocampistas más adelantados. En principio, la opción más probable pasa porque Yeboah y Sául Berjón estén en los costados derecho e izquierdo respectivamente, mientras que Aarón Ñíguez sería la mediapunta. Una alternativa sería un cambio hombre por hombre, como que el ghanés Owusu sustituyera a su compatriota Yeboah.

No obstante, hay otras combinaciones, que pasarían porque Aarón estuviera en la banda derecha y el técnico buscara otra alternativa para acompañar a Toché, como Linares o el propio Owusu.

En el resto del equipo no se esperan novedades y el once más probable de los azules será el formado por: Juan Carlos; Cotugno, Carlos Hernández, Verdés, Christian Fernández; Folch, Rocha; Yeboah, Aarón Ñíguez, Saúl Berjón; y Toché.

En las filas del cuadro manchego, de los tres jugadores con pasado oviedista parece que únicamente estará en el once inicial Jon Erice. En el caso de Pelayo Novo está lesionado, mientras que Susaeta no puede jugar por una cláusula en su acuerdo de rescisión con el Real Oviedo.