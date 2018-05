Nuevo tropiezo en la misma piedra Los futbolistas del Oviedo, en León, después de pedir disculpas a la afición por la derrota y la imagen. / HUGO ÁLVAREZ El conjunto ovetense vuelve a caer, por tercera temporada consecutiva, en el final de la Liga. El equipo falló otra vez a domicilio RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 29 mayo 2018, 04:09

Tropezar dos veces en la misma piedra es algo que se asume como habitual en la condición humana. Hacerlo en tres ocasiones ya resulta más preocupante. El Real Oviedo lo ha hecho y por tercera temporada consecutiva acaba enterrando sus opciones de 'play off' en la recta final del campeonato.

La derrota del domingo en León dejó a los oviedistas con opciones remotas de poder acceder a los seis primeros puestos y, lo que es peor, sucedió con una de las peores imágenes del equipo en lo que va de temporada.

El momento de buscar explicaciones a lo ocurrido este ejercicio llegará el próximo sábado con el final de la temporada, algo que reconoció un Juan Antonio Anquela, visiblemente abatido en la sala de prensa del Reino de León. Una de las primeras explicaciones que se tiene que buscar es la causa por la que un equipo que, en algunos momentos de la temporada, fue sólido dejó de serlo.

Los azules son, desde el derbi en el Carlos Tartiere, el tercer peor equipo de la Liga

El técnico jienense apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro del domingo que «fuera de casa el equipo no ha dado el nivel que queriamos», algo que es cierto pero tampoco en el Carlos Tartiere el equipo mantuvo el nivel de la primera vuelta.

Tras la victoria ante el Sporting en el derbi, los oviedistas han jugado ocho encuentros a domicilio en los que solo han logrado una victoria -(0-1) ante el Lugo-, y un empate -(1-1) frente al Córdoba-, con seis derrotas. Esos números están muy alejados de los que necesita un equipo que quiere estar en la zona alta y que solo mejora las cifras en ese tramo del Lugo, Lorca y Sevilla Atlético.

En casa, los ovetenses se dejaron puntos que les han apartado de los primeros puestos, ya que llegaron dos derrotas, ante el Alcorcón y Valladolid, y otros dos empates, frente al Zaragoza y Barcelona B.

Anquela al afirmar que llega el momento de «valorar y analizar las cosas fríamente». También hizo una afirmación que dejó abierta una duda sobre la plantilla: «Aquí han jugado todos y el campo pone a cada uno en su sitio». Esta parece una afirmación relativa a la falta de profundidad de la plantilla, que le ha hecho utilizar prácticamente siempre a los mismos futbolistas y sin apenas margen para efectuar cambios.

El conjunto azul fue uno de los equipos de la categoría que menos movimientos realizó en el mercado de invierno, ya que solo se produjo la salida de Owusu y la llegada del delantero colombiano Olmes García, que salvo sorpresa, va a dejar el club sin haber tenido la oportunidad de debutar, ya que una lesión le impidió incorporarse al grupo hasta hace un par de semanas.

En las temporadas anteriores, el equipo sí aprovechó el mercado de invierno, ya que hace dos temporadas llegaron Míchel Herrero y Josete, mientras que la pasada se incorporaron David Costas, Saúl Berjón, Borja Domínguez y Carlos de Pena.

El técnico había pedido que salieran del equipo alguno de los hombre con los que no contaba, pero no se logró ninguna rescisión. También se sondeó el mercado en busca de un delantero, pero finalmente no se pudo concretar.

La confianza estaba puesta en que los equipos de Anquela siempre tienen buenos finales de temporada, como hizo en las dos últimas campañas con el Huesca, pero finalmente eso no sucedió.

