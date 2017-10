El once inicial con más dudas para Anquela Domingo, 22 octubre 2017, 02:13

Más allá de los resultados y pese a las ausencias, Anquela siempre se ha mostrado partidario hasta ahora de mantener el mismo dibujo en el equipo y dar continuidad a las alineaciones. El sistema parece que no cambiará esta mañana, pero todo apunta a que el once de hoy vaya a ser el que más cambie en relación con la jornada anterior. El toque de atención del entrenador dejó entrever que puede realizar algunas modificaciones en la alineación, sin embargo en la convocatoria no las hubo. Los cambios podrían afectar sobre todo a la defensa y el centro del campo, siempre bajo la premisa de que el equipo mantenga la intensidad y mantenga la concentración.