El ex oviedista Fernández regresa en una situación delicada para su equipo El lateral derecho fue uno de los jugadores señalados por la afición como responsable de la salida de Sergio Egea del banquillo azul R. J. GARCÍA OVIEDO. Domingo, 22 octubre 2017, 02:14

El encuentro de este mediodía significará el regreso al Carlos Tartiere del lateral derecho José Fernández, uno de los jugadores que fue señalado por la afición ovetense como responsable de la salida del banquillo del equipo hace un par de temporadas de Sergio Egea.

El lateral cordobés fue uno de los primeros fichajes del conjunto oviedista tras el regreso a Segunda División. El jugador llegó a la capital tras un acuerdo de cesión del Zaragoza, equipo del que había sido capitán la temporada anterior y una de sus piezas claves.

Sin embargo, la fortuna no le acompañó en sus dos temporadas del conjunto azul, que estuvo a punto de abandonar hasta en dos ocasiones. En el mercado de invierno de su primera temporada estuvo cerca de irse al Córdoba y en verano también se barajó esa opción. No obstante, no fue hasta esta temporada cuando se confirmó su salida al equipo de su ciudad, en el que se formó como jugador.

El jugador comenzó su primera temporada como titular, pero una lesión le dio la oportunidad a Diegui Johannesson de ocupar el lateral derecho y el canterano la aprovechó, relegando al cordobés al banquillo e incluso a salir de las convocatorias.

El incidente con Sergio Egea en un entrenamiento, que finalmente acabó con el argentino fuera del equipo, dejó a Fernández como uno de los jugadores señalados para la afición que centró sus iras en el jugador en el Carlos Tartiere.

Sin embargo, con Fernando Hierro recuperó la titularidad y estuvo en el once inicial en 27 encuentros. Aunque la tensión se rebajó nunca ofreció el rendimiento que había demostrado en temporadas anteriores.

Por otra parte, el encuentro de esta mañana será la vigésimo octava ocasión en la que el Real Oviedo y el Córdoba se enfrentan en el campeonato de Liga. En Segunda División los cordobeses se enfrentaron a los ovetenses en once ocasiones, con un balance favorable a los locales que ganaron nueve encuentros, con un empate y una derrota.