El Oviedo, «ante el partido más importante» de la temporada Diegui Johannenson y Fabbrini, en un entrenamiento. / ELOY ALONSO «Será un partido muy disputado ante otro equipo que se juega mucho», admite Diegui EL COMERCIO Gijón Martes, 22 mayo 2018, 19:21

El Oviedo ha comenzado a preparar el duelo del próximo domingo ante la Cultural Leonesa, un partido al que acudirán más de 1.500 aficionados azules, esperanzados con ver la victoria de su equipo. No lo tendrá fácil. Enfrente está un equipo que se juega el ser o no ser. Si la Cultural no consigue la victoria podría decir adiós al sueño de la permanencia. Diegui Johannesson compartió esta tarde sus reflexiones ante un partido que él mismo califica como «el más importante» de la presente temporada. El Oviedo sabe que si consigue volver con los tres puntos tendrá billete y medio para el 'play off', toda vez que el Huesca acudirá al Tartiere con el ascenso en el bolsillo. «Será bonito de ver», apuntó el lateral asturiano, consciente de que hay mucho en juego por los dos lados. «Será un duelo muy igualado y disputado», subraya.

El internacional islandés hace un llamamiento a la afición e insiste, como dice Juan Antonio Anquela, «que daremos todo hasta el último minuto» por conseguir el objetivo.

