El Oviedo persigue un camino ya conocido

RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 2 octubre 2017, 02:21

El Real Oviedo cierra esta noche (21 horas) ante el Zaragoza la séptima jornada de Segunda División con un partido en el que los hombres de Juan Antonio Anquela quieren demostrar que han aprendido la lección del pasado domingo ante el Albacete. El propio técnico azul insistió en que no hay que olvidar lo sucedido para no volver a repetir los mismos errores y ese es el objetivo ante los maños.

El titular del banquillo del Real Oviedo volvió a repetir convocatoria por cuarta vez consecutiva, pero en el once puede producirse alguna novedad. La posibilidad de que Owusu entre en la banda derecha del centro del campo en sustitución de Yeboah es una de las alternativas que el técnico manejó durante la semana.

Anquela reconoció que la pasada semana fue la peor desde que está en Oviedo y probablemente no sea por el hecho de haber perdido, sino por la forma en la que lo hizo el equipo, que dejó escapar un partido que tenía encarrilado y con todo a su favor. El entrenador azul ha insistido durante la semana en la necesidad de mantener la intensidad durante los 90 minutos de encuentro.

Sin embargo, en lo futbolístico, el jienense también pretende una mejora en cuanto a la fluidez con el balón. El equipo tuvo problemas en el Carlos Belmonte para mantener la posesión y hacer circular el esférico y eso lo pagó con la falta de ocasiones de gol en toda la primera mitad.

Por todo ello, Anquela advirtió el sábado que lo que pretende es que el conjunto se comporte de una forma similar a la que lo hizo en el encuentro ante el Cádiz, en el que mantuvo la calma, tuvo el balón y apenas concedió ocasiones al rival.

La ausencia de siete jugadores por lesión, algo que se repite en el último mes de competición, no deja mucho margen de maniobra al técnico para buscar cambios en la forma de jugar y por eso se aferra a los mismos que jugaron los dos últimos encuentros, aunque podría haber un matiz. Ese sería la presencia en el once inicial de Owusu, que en los minutos que ha tenido en los últimos encuentros se ha mostrado más activo y peligroso de lo que lo estaba haciendo Yeboah. No obstante, no será hasta una hora antes del encuentro cuando el míster confirme sus intenciones para enfrentarse al Zaragoza.

La presencia de Owusu abre la posibilidad a una modificación táctica, que sería que Aarón Ñíguez dejara la media punta para pasar a la derecha, mientras que el ghanés ocuparía el costado. Lo más normal en este caso sería que a lo largo del encuentro alternaran las posiciones, tal y como han hecho en los momentos que han coincidido en el terreno de juego.

En el resto del once no se prevén novedades, pese a que en varias de las sesiones de la semana el defensa argentino Forlín trabajó con los titulares. En principio, todo apunta a que el técnico mantendrá su confianza en el centro de la zaga en Carlos Hernández y Verdés. La alineación más probable de los azules será la formada por Juan Carlos; Cotugno, Carlos Hernández, Verdés, Christian Fernández; Folch, Rocha; Owusu, Aarón Ñíguez, Saúl Berjón; y Toché. La convocatoria la completan Alfonso, Forlín, Valentini, Mossa, Pucko, Yeboah y Linares.