Real Oviedo El Real Oviedo teje su nuevo ataque en Leganés El club azul acuerda con el madrileño la salida de Owusu y negocia la incorporación de Koné | El Lugo pugna con fuerza por la cesión de Lemos y la entidad maneja alternativas de jugadores capaces de actuar en ambas bandas por si la operación no cristaliza IVÁN ÁLVAREZ OVIEDO. Jueves, 4 enero 2018, 02:57

Owusu activó ayer con su salida el dominó del Real Oviedo en el mercado invernal. Con Leganés como epicentro de operaciones, la entidad carbayona mueve fichas para rediseñar la parcela ofensiva del conjunto que dirige Juan Antonio Anquela.

Entre los despachos azules y los del club 'pepinero' se fragua la nueva delantera oviedista, a la que pretende regresar un año y medio después de su marcha Mamadou Koné. El atacante costamarfileño cuenta con varias ofertas de Segunda y propuesta en el extranjero de equipos dispuestos a hacerse cargo de su salario, pero su firme voluntad es la de volver a vestir la camiseta carbayona. El obstáculo que separa al africano del Carlos Tartiere es el porcentaje de la ficha que deberían asumir madrileños y asturianos en la operación, una cesión hasta final de temporada.

Anquela jugó ayer al despiste al referirse a su incorporación, ya que reconoció que es un jugador de su agrado sin obviar que no ha tenido continuidad desde su llegada a Butarque en el verano de 2016. «Esos son los problemas del mercado de invierno. Claro que me gusta y ha sido un futbolista importante en todos los equipos en los que ha estado, pero últimamente viene sin jugar porque está en un equipo grande y no es fácil jugar. Hay que estar con tranquilidad y si viene, bienvenido sea», indicó el jienense en declaraciones a Deportes Cope Huesca. El costamarfileño no entra en los planes de Asier Garitano, que en la pasada campaña apenas le empleó en cinco encuentros y en la actual solo le ha dado minutos en Copa del Rey. «Debería salir a día de hoy algún jugador para que nosotros tengamos opciones de firmar», afirmó ayer en sala de prensa el entrenador del Leganés, que cerró un acuerdo con el Real Oviedo para poner fin a la cesión de Owusu.

Su nuevo equipo, como adelantó EL COMERCIO, es el Cartagena, en el que militará de nuevo a préstamo hasta final de temporada. Cerrada oficialmente su etapa en el conjunto azul, en el que apenas disputó 183 minutos repartidos en ocho encuentros, se incorpora hoy a los entrenamientos del conjunto albinegro. A pesar de su marcha, el club azul solo tiene tres fichas libres de la primera plantilla, ya que el ghanés contaba con dorsal del filial. Por ello, los azules necesitarán encontrar acomodo a los descartes de Anquela para acometer la incorporación de un jugador de banda con capacidad para adaptarse a ambos costados.

Al técnico jienense le convence el perfil de Álvaro Lemos, aunque el club carbayón se ha encontrado competencia con el Lugo, que puja fuerte por hacerse con sus servicios tras la grave lesión de Campabadal que ha dejado cojo el flanco derecho de su zaga. Los gallegos, con la inyección económica que ha otorgado a sus arcas la venta de Ignasi Miquel al Málaga, pretenden persuadir al Celta, el dueño de los derechos del jugador. Por si no cristaliza la operación para que el compostelano llegue al Carlos Tartiere ya ha explorado alternativas en el mercado.

