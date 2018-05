El partido más especial para Torró Torró, ayer, en la sesión de trabajo. / EDUARDO BUXENS / DIARIO DE NAVARRA El exazul siempre recordará que el Real Oviedo le llevó al fútbol profesional R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 11 mayo 2018, 03:07

El encuentro de mañana será especial para el centrocampista de Osasuna Lucas Torró, quien no se olvida de que el Real Oviedo le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. El alicantino reconoció a EL COMERCIO que se trata de un encuentro «doblemente especial porque, además de ser el Real Oviedo, un equipo especial para mí, los dos conjuntos nos jugamos mucho» y afirmó que el desenlace «puede marcar el destino de los dos equipos y las posibilidades de ambos de entrar en el 'play off'».

El futbolista reconoció que pudo volver al conjunto ovetense: «Estuve muy a gusto, pero tomé la decisión de venir a Pamplona porque entendía que era lo mejor para mi carrera». También explicó que «son decisiones que entiendes que son las correctas. En Oviedo estuve muy bien, pero aquí estoy encantado». No obstante, insistió en que al Real Oviedo «siempre lo tengo ahí». «Me dio la oportunidad del mundo profesional, lo tengo en mente siempre y lo recordare con mucho cariño», hizo hincapié.

Sobre el partido de mañana, comentó que «el Oviedo aún tiene alguna bala más porque está a un punto y nosotros, a tres, además de tener un calendario mejor». Por ello, espera «un partido cerrado, que se decidirá por detalles y en el que un error puede marcar el desenlace final». Destacó que por ello deben estar muy atentos a jugadores como «Saúl Berjón y Linares, pero sin olvidarnos de hacer nuestro fútbol y tratar de llevarnos los tres puntos».

En cuanto a su anterior equipo, Torró recalcó que se trata de un conjunto «rocoso, competitivo, muy fuerte defensivamente, con jugadores serios atrás» y destacó «a Saúl Berjón, quien para mí es uno de los mejores jugadores de la categoría». Tampoco olvidó a otros futbolistas, como Fabbrini, y que «son muy fuertes en estrategia, ya que consiguen muchos goles con jugadores como Carlos Hernández».

Torró no oculta que en El Sadar no están teniendo muy buenos resultados: «Nos está costando, hemos logrado pocas victorias y hasta ahora no estamos haciendo lo que queremos, pero nuestra idea es romper ese gafe y ganar para reengancharnos». Además espera tener el apoyo de la afición: «La gente se ha vuelto a ilusionar tras la victoria ante el Nástic, que nos metido en la pelea».

Síguenos en: