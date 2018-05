Asegura que le gustaría seguir «muchos años» en Oviedo «Estoy en este club y quiero estar aquí mucho tiempo, pero estar aquí me lo tengo que ganar», asegura el entrenador sobre su futuro cercano R. J. G. OVIEDO. Sábado, 5 mayo 2018, 02:18

«A mí lo único que me preocupa es el Real Oviedo, estoy aquí muy a gusto y me gustaría estar muchos años». Así de claro fue Juan Antonio Anquela al referirse a su futuro y sus intenciones de futuro.

Esta semana algunas informaciones situaban al técnico del conjunto azul en la órbita del Málaga para la próxima temporada, pero, como informó el pasado martes EL COMERCIO, todo apunta a su continuidad en el banquillo ovetense, que se decidirá una vez concluida la temporada. El jienense recordó que él tiene «una filosofía de vida muy clara. No hay ningún problema, igual aquí también miran por otro lado. Yo no he movido ningún dedo ni lo voy a mover» y añadió que «estoy en el Oviedo y quiero estar aquí mucho tiempo, pero estar aquí me lo tengo que ganar».

A lo largo de su carrera, el técnico jienense siempre fue partidario de firmar año a año, ya que eso permite abordar el futuro con las ideas más claras. En este sentido, el entrenador azul dijo sobre su continuidad que «yo quiero ganármelo, si yo pudiera se firmaba de año en año y los futbolistas también y el que no dé el nivel...».

Aunque el desenlace final no llegará hasta que concluya el campeonato, el entrenador insistió en lo contento que está en el equipo y dijo que «lo único que quiero es hacer un trabajo en este equipo que sea continuo desde el primer día hasta el último, estoy donde he querido estar y estoy muy a gusto».

El conjunto azul está inmerso en la lucha por entrar en el ´play off´y hasta que no concluya ya presente temporada no se abordará el futuro, pero tanto el club como el entrenador parecen dispuestos a seguir unidos.