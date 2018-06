La plantilla conocerá desde hoy su futuro para la próxima temporada Los jugadores se reunirán en los próximos días con Ángel Martín, quien les trasladará las intenciones del club carbayón R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 4 junio 2018, 01:25

Los despachos pasarán desde hoy a ocupar la primera línea de actualidad dentro del conjunto ovetense, una vez que la plantilla azul se encuentre de vacaciones desde el pasado sábado por la noche.

El Real Oviedo tiene la intención de reunirse con sus jugadores a partir de hoy. Los encuentros serán con Ángel Martín, quien será el encargado de trasladar a cada futbolista las intenciones que el club tiene respecto a su futuro, independientemente de la situación contractual en que se encuentren. La propia entidad ovetense anunciaba ayer, en el comunicado en que informaba de las vacaciones, que «en los próximos días el club informará del estado contractual de los jugadores del primer equipo».

La intención del club pasa por componer una plantilla de menos de 23 jugadores. De esta forma, se quiere que los jugadores del filial, que militarán esta temporada en Segunda B, puedan incorporarse tanto a los entrenamientos como a las convocatorias y, en la medida de lo posible, participen en los partidos.

Lo que tiene claro el club es que el hecho de tener contrato en vigor no garantiza la continuidad de ningún futbolista en la plantilla, aunque la mayoría sí seguirán. Los dos casos más claros de jugadores con contrato que no entran en los planes del club son Valentini y Pucko, con los que Anquela apenas ha contado a lo largo de todo el año. Valentini participó en siete encuentros, cinco de ellos como titular, y solo uno completo, lo que le hizo sumar 394 minutos. Menos participación ha tenido Pucko, que actuó en siete encuentros, dos como titular, acumulando 217 minutos. Otro jugador con contrato que esta temporada no ha tenido mucha presencia en el equipo es el defensa Verdés, que participó en 16 encuentros, catorce de ellos como titular, acumulando 1.775 minutos. También tienen contrato Alfonso, Cotugno, Diegui Johannesson, Carlos Hernández, Forlín, Mossa, Hidi, Folch, Saúl Berjón, Aarón Ñíguez y Toché.

Quienes parece que no continuarán son los cedidos Yeboah, Fabbrini y Olmes García, aunque el italiano tuvo más presencia del equipo azul tras su recuperación de la grave lesión que sufrió en pretemporada.

El resto de componentes de la plantilla finalizarían su contrato el próximo 30 de junio. Entre ellos está el cuarto jugador más utilizado por Anquela, el defensa Christian Fernández, que ha sido titular en 37 encuentros de Liga, de los que disputó completos 33 y suma 3.287 minutos.