La plantilla tendrá hoy jornada de descanso Martes, 10 abril 2018, 03:48

La plantilla oviedista volvió ayer a los entrenamientos, tras la victoria en Lugo y hoy tendrá jornada de descanso, para volver al trabajo mañana y comenzar a preparar el encuentro del domingo ante el Nástic.

En principio, el técnico tendrá disponibles a todos sus efectivos, salvo el lesionado Olmes García. El equipo no tiene sancionados para el domingo y los dos únicos apercibidos de suspensión son Mossa y Forlín que tienen cuatro tarjetas del segundo ciclo. El valenciano no fue titular ayer y disputó los minutos finales del partido, donde no vio la cartulina, mientras que el argentino sumó la novena, ya que con anterioridad el Comité de Competición le había retirado una de las que recibió.

La sesión de entrenamiento de ayer fue la habitual de los días posteriores a los encuentros con trabajo regenerativo para los que disputaron más minutos en el Anco Carro y más intenso para el resto de componentes de la plantilla.

En la vuelta al trabajo del equipo se comprobará si el técnico opta por mantener el sistema de cuatro defensas ante la visita de uno de los rivales más peligrosos a domicilio, como es el Nástic, que logra sus mejores resultados como visitante.