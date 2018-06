El portero Juan Carlos se despide de la afición azul Martes, 5 junio 2018, 04:02

El primer jugador del Real Oviedo que se ha despedido de la afición ha sido el portero Juan Carlos, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. El meta balear puso un mensaje en su cuenta personal de Instagram en la que agradece el trato recibido estos dos años. El meta comenta en el mensaje que se pone «punto y final a una temporada dura y difícil para mí, pero a la vez orgulloso de todos los componentes de la primera plantilla del Real Oviedo jugadores, utilleros,cuerpo técnico y médico». Además aprovecha para «dar las gracias a todos por estos 2 maravillosos años en los que he crecido como persona y sobre todo como futbolista». Finalmente, tuvo un recuerdo para la afición «no me quiero olvidar de vosotros carbayones! Sois grandes y lo demostrais día a día! Gracias por estar remando y apoyando al equipo en todo momento, sólo espero y deseo que me recordeis como buen profesional y mejor persona». El meta jugó los 42 encuentros de su primera temporada y en la presente los 15 primeros.