Real Oviedo | Una primera vuelta de menos a más

El Real Oviedo cerró el pasado domingo ante el Huesca la primera vuelta del campeonato. Y lo hizo en su mejor momento de la temporada. Los hombres de Juan Antonio Anquela han ido creciendo a medida que avanzaba la competición hasta alcanzar la tercera posición de la clasificación, a tres puntos del ascenso directo, los mismos que mantiene de ventaja para disputar el 'play off'.

El técnico del conjunto azul no quiso el pasado domingo hacer muchas valoraciones sobre el balance de la primera mitad del campeonato ya que mantiene su criterio inicial de pensar solo en el próximo encuentro. Bajo estas circunstancias, simplemente explicó que «nos ha costado veinte jornadas estar ahí arriba, donde se cuecen las fabes». «Tenemos que seguir peleando. Si no somos humildes, el día que no se salga al campo a dejarse el alma, ni ganas ni empatas», hizo hincapié.

Los comienzos del equipo no fueron, en cualquier caso, fáciles. De hecho, abrió el campeonato con su única derrota de la temporada en el Carlos Tartiere: ante el Rayo Vallecano. Las sensaciones no fueron malas, pero los puntos volaron a Vallecas. El conjunto oviedista comenzó la Liga después de una pretemporada marcada por la solidez defensiva, precisamente la que no tuvo en el primer encuentro.

Dicho arranque se vio lastrado por varias circunstancias adversas. Inicialmente, Anquela tuvo que armar un equipo muy renovado con una plantilla que debía asimilar la nueva forma de jugar que el técnico trataba de imprimir, en la que una de las palabras claves era la intensidad.

Además, para conjuntar el grupo, el jienense tuvo la dificultad añadida de que algunos jugadores como Forlín, Mariga y Hidi llegaron tarde a la pretemporada y, además, después de un periodo de inactividad, lo que hizo que no pudiera contar con ellos en muchas ocasiones. Fabbrini, por su parte, se lesionó en la pretemporada. Anquela perdió así a uno de los futbolistas llamados a convertirse en piedra angular del equipo que el técnico quería armar.

Luego las lesiones fueron convirtiéndose en una plaga. En la cuarta jornada ante el Sporting, fueron bajas por lesión Fabbrini, Varela, Hidi, Diegui Johannesson, Mariga, Edu Cortina y Viti. En esa fase del campeonato, el técnico se vio obligado a repetir convocatoria, con los únicos 18 jugadores disponibles, incluyendo a Owusu y Yeboah, que llegaron al cierre del mercado y sin apenas periodo de adaptación al grupo.

El Oviedo se fue manteniendo en la zona media de la tabla, pero con algunas decepciones, como la derrota ante un Albacete en horas bajas y después de adelantarse en el marcador. Los azules tocaron fondo en la undécima jornada, tras la derrota ante el Granada, cuando ocupaban la decimoséptima posición de la tabla. Sin embargo, en ese momento comenzó la reacción.

El equipo dio especialmente un giro a su situación en el descanso del encuentro ante el Lugo, cuando se retiró al vestuario por detrás en el marcador (0-1). Fue el primer encuentro en el que Anquela empleó una defensa de tres centrales. A partir de ese momento, el equipo se convirtió en uno de los mejores de la Liga.

Ni la lesión de Toché, ni otras ausencias, pudieron frenar la escalada de los ovetenses, que también registraron un cambio en la portería en la decimosexta jornada. Alfonso sustituyó a Juan Carlos en el once. Desde entonces, el equipo, no solo por el cambio de portero, ganó en solidez defensiva y solo encajó dos goles.

La aportación de jugadores como Forlín, Saúl Berjón, Mossa y Diegui Johannesson ha sido clave para que el equipo haya alcanzado la velocidad de crucero y afronte la segunda vuelta con la ilusión de poder mantenerse en la zona alta de la clasificación.

