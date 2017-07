REAL OVIEDO Real Oviedo | Sin prisa pero sin pausa para los fichajes Anquela da instrucciones a sus futbolistas durante el primer amistoso de la pretemporada. / P. LORENZANA El técnico reconoce que el puesto del equipo que más necesidades presenta es el del pivote y es donde se centrarán los esfuerzos | Anquela da prioridad a acertar con las incorporaciones antes que a acelerar los plazos RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 17 julio 2017, 04:28

Juan Antonio Anquela mantiene la calma con los fichajes y la traslada al entorno reiterando que no tiene prisa por cerrar la plantilla, ya que antepone a todo acertar. El técnico tiene muy claro que prefiere esperar a que el mercado ofrezca lo que realmente necesitan antes que realizar incorporaciones de forma inmedita.

El entrenador jienense reconoce que la posición que en la actualidad presenta más carencias en cuanto a número de efectivos es la de pivote. Además, se mostró satisfecho con lo que ha ido viendo en los jugadores de las categorías inferiores y mostró su disposición a contar con ellos a lo largo de la temporada.

Aunque no entró en muchos detalles, el técnico reconoció tras el partido amistoso del pasado domingo ante el Vetusta que con la llegada del defensa argentino Nahuel Valentini esa línea está cerca de completarse.El preparador azul explicó que tras la llegada de Valentini «tenemos las cosas claritas en defensa» y a renglón seguido reconoció que «ahora las urgencias están más en el mediocentro, es donde menos gente hay». Pero siempre anteponiendo el acertar al hecho de firmar por firma: «Sin prisas porque las prisas en el fútbol y como todo en la vida son malas consejeras; hay que ir con tranquilidad, sabiendo lo que se quiere y equivocándonos lo menos posible, que no es fácil».

En la actualidad en la primera plantilla azul hay siete defensas, tres centrales: Verdés, Carlos Hernández y Nahuel Valentini; dos laterales izquierdos Varela y Christian Fernández, y un lateral derecho Diegui Johannesson. Todo apunta a que entre los objetivos para completar esa línea está un lateral derecho, aunque Nahuel Valentini se puede adaptar a esa posición, y otro defensa central.

Sin embargo en el puesto de pivote solo cuenta con dos jugadores, David Rocha y Ramón Folch. Por la forma de jugar del equipo la situación más lógica sería la llegada de dos nuevos efectivos para esa posición.

No obstante, Anquela mantiene la calma y reitera que lo importante es acertar «vamos a ver, con tranquilidad» y añade que «la dirección deportiva está haciendo las cosas con tranquilidad y cabeza y lo que no podemos es firmar por firmar». El técnico insiste en que «para no equivocarse hay que mirar y puede no salir como quieres, pero le vamos a poner todas las ganas para formar un buen equipo que este a nivel de esta afición y esta ciudad».

Otro de los aspectos que también el entrenador suele recalcar es que el club no está en disposición de realizar fichajes como los que están haciendo otros equipos, que están pagando traspasos importantes. Anquela afirmó en este aspecto que «es difícil fichar porque la gente se piensa que somos un club que va a dar el dinero a la primera, pero no, se mira la peseta y hace las cosas con cabeza».

En cualquier caso es optimista respecto a lo que resta de mercado y comenta que «creo que vamos a armar un buen equipo y lo que hay que tener es un poco de tranquilidad y saber que locuras no se comenten aquí». En definitiva el objetivo, independientemente del plazo es «intentar armar un buen equipo de futbol y estoy convencido de que lo vamos a hacer».

Hasta el momento han sido cuatro los fichajes que ha realizado el conjunto carbayón, Ramón Folch, Carlos Hernández, Aarón Ñíguez y Nahuel Valentini. Aunque la intención del club es que la plantilla sea corta, se espera que se produzcan en torno a siete incorporaciones más, aunque dependerá en buena medida de las posibles salidas que se puedan producir.

Uno de los candidatos a poder abandonar el conjunto ovetense es el extremo Jorge Ortiz, al que las lesiones la pasada temporada le impidieron apenas tener presencia en el equipo. También desde Mallorca se habló del interés en el centrocampista David Rocha, pero el propio jugador dijo esta semana que su cabeza está en Oviedo, aunque no descartó nada hasta el cierre del mercado.