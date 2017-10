«Queremos que la afición esté orgullosa de nosotros» Nahuel Valentini, durante el entrenamiento de ayer. / ELOY ALONSO Nahuel Valentini considera que deben «pasar página de lo de Granada» y centrarse en el próximo partido «sin perder la tranquilidad» R. J. GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 18 octubre 2017, 01:49

La plantilla del Real Oviedo quiere pasar página cuanto antes de lo sucedido en Granada y centrarse en preparar el encuentro del próximo domingo ante el Córdoba. El defensa Nahuel Valentini tiene claro que la única receta que hay es trabajar y mantenerse tranquilos.

El defensa central insistió en que los jugadores son lo primeros que quieren ganar, por ellos mismos, pero también para que la afición se sienta orgullosa.

El jugador llegado del Spezia cree que lo que deben hacer ahora es «pasar página y pensar en el siguiente partido, jugamos en casa y hay que ir a buscar el partido como siempre, esperando que las pequeñas cosas se den a favor nuestro».

«El fútbol es así y tenemos que trabajar para salir de este momento»

Lo que no ocultó el argentino, que fue titular el sábado, es que «estamos dolidos porque no nos gusta perder y queremos que la gente esté orgullosa de nosotros y estar nosotros bien, para eso nos entrenamos al máximo». La receta para superar los malos momentos no es otra que el trabajo diario: «El fútbol es así y tenemos que trabajar para salir de este momento».

La imagen del equipo en Los Cármenes no fue buena y distó mucho de lo que venían ofreciendo. «El de Granada para mí fue el partido en el que más superior fue el rival a nosotros», admitió el futbolista, que reiteró que «fue difícil jugarlo en el campo, somos realistas, y estamos dolidos porque no queremos que pase esto con el equipo».

No obstante, considera que la igualdad entre todos los rivales hace que todos pasen por malas rachas como la que ahora les está tocando pasar a ellos. Sobre las palabras del entrenador, el pasado sábado, el jugador comentó que «el míster siempre transmite su opinión y nosotros tratamos de captar lo que quiere y obviamente en el partido es más difícil porque el rival juega y hace sus cosas».

En este aspecto indicó que ellos siempre quieren dar el máximo aunque, a veces las cosas no salen como ellos quieren, pero insiste en que «intentaremos que salga bien porque este equipo se lo merece, es un gran grupo y creo que las cosas irán saliendo». Para eso, dijo que el trabajo es la única forma que conoce de revertir la situación y también «estar lo mas tranquilo posible y al mismo tiempo con el corazón bien caliente, para sacar esta situación adelante, pero al tiempo con la cabeza fría para pensar que vamos a salir de esta situación, y hacerlo con positividad».

Por último, comentó que «es un grupo nuevo, eso no es una excusa, pero en el futbol para armar el grupo hace falta un tiempo. A veces esa conexión llega rápido y a veces se tarda un poco más».