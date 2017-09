Real Oviedo | «Queremos competir, ser un equipo serio y que, sobre todo, juegue bien al fútbol»

Las sensaciones que el Real Oviedo transmite en el inicio del campeonato son buenas para su entrenador. Juan Antonio Anquela volvió ayer a hacer un llamamiento a la calma y recordó que la Liga en Segunda División es muy larga y que los objetivos se logran en junio. Además, el preparador azul advirtió de la dificultad que presentará el rival de mañana, que, a su juicio, será complicado, como todos los de la competición.

Los azules llegan al encuentro de mañana ante el líder, el Cádiz, después del derbi frente al Sporting, algo que al titular del banquillo le preocupa «porque cada partido es una historia y el tema de El Molinón ha dado mucho que hablar». El jienense, no obstante, recuerda que, ante los rojiblancos, el Oviedo «compitió bien y estuvo a buen nivel y eso es lo que se nos exige en cada partido y lo que nosotros mismos queremos y sabemos que podemos dar».

Sin embargo, el entrenador se muestra contento con la trayectoria de los suyos en cuanto al comportamiento en el campo y asegura que están en el buen camino. «Con equivocaciones, con momentos en los partidos en los que no hemos estado finos, pero bien en cuanto a la intensidad y la manera de afrontar un partido desde el primer día», matiza.

Eso es lo que más valora el entrenador pensando en los próximos compromisos. Que «la actitud es buena» y que «el equipo está preparado para competir y para trabajar». «Lo único que hace falta es que esto se vaya sosteniendo a base de puntos, que a la postre es lo único que interesa», apuntó.

El técnico tiene claro lo que quiere de los suyos, que no es otra cosa que ser capaces de «competir y ser un equipo serio y organizado y, sobre todo, que juegue bien al fútbol todos los días. Sé que no es fácil, pero lo vamos a intentar».

Sin embargo, el preparador azul sabe que la Liga en Segunda es una carrera de fondo y que de poco vale por el momento la clasificación de los equipos, ya que lo importante llega al final del campeonato. Reconoce Anquela que «en la clasificación todo el mundo se fija todos los días, pero es evidente que ahora mismo no se asciende ni se desciende». El jienense sabe que «las notas se dan en junio, que es cuando hay que llegar vivos. Si podemos hacerlo un poquito antes y tener mejor nota, mejor para todos». Eso es algo que por su experiencia en la categoría sabe que no va a ser fácil debido a la gran igualdad entre todos los equipos.

El ambiente que rodea al Real Oviedo esta temporada es bueno y en especial la figura del entrenador ha encajado bien en el club y con la afición. Anquela volvió a reconocer que «aquí estoy viendo cosas nuevas y para mi muy positivas». Por este motivo, a él le genera «más responsabilidad porque tenemos que estar a la altura de una afición que está a un nivel muy alto. A ver si somos capaces de hacerlo».

En este sentido, el técnico tuvo nuevamente palabras de elogio para los aficionados azules y dijo que, sin buscar el aplauso fácil de los seguidores del conjunto carbayón, cree que «lo que he encontrado aquí no lo he visto en ningún lado y mira que he estado en buenos equipos, en malos, en regulares. Pero no he visto esto. Como viven y como sienten esa pasión por sus colores, no lo he visto».

El Oviedo recibe mañana al líder en plenas fiestas de San Mateo y es un buen momento para hacerlas más felices a los aficionados: «Para brindar un triunfo a la afición cualquier día es bueno. Esperemos que sea mañana aun sabiendo de las muchísimas dificultades que nos va a poner el Cádiz, que son las mismas que pone esta categoría en cualquier partido», indica.

Sobre las claves para poder lograr un triunfo, afirma que pasan por ser «un conjunto competitivo, que tenga paciencia, saber jugar el partido en todo momento... La palabra clave es paciencia y jugar bien a esto». En especial ante un rival que tiene «muchos argumentos y recursos para ganarte un partido».

Entre los peligros del conjunto gaditano, el entrenador oviedista destacó al delantero Barral, del que dijo que es un jugador que «metió goles siempre. Desde que empecé a tener noción de él en el Castilla siempre ha hecho goles. Al que es bueno no se le olvida y Barral es un futbolista muy bueno». Por último recordó que los de Álvaro Cervera son un conjunto que la pasada temporada rozó el ascenso y que tienen muy clara su forma de jugar, lo que les hacer ser líderes.