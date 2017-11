«Queremos intensidad desde el inicio, sin ir a remolque» Anquela da instrucciones a Christian Fernández, antes de que éste saque de banda. / P. LORENZANA Anquela reconoce que tienen problemas en defensa y elogia la aportación ofensiva de Aarón Ñíguez y Berjón R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 6 noviembre 2017, 03:21

Las victorias tienen más valor cuando se logran ante buenos equipos y esa fue una de las cosas que ayer subrayó Juan Antonio Anquela, que destacó la reacción del equipo tras el descanso, si bien también admitió que el equipo tiene un problema en defensa y con la fluidez de balón.

«Tiene mucho mérito remontar», afirmó Anquela, satisfecho después de ganar a «un señor equipo, que sabe lo que quiere y tiene muchos argumentos». Considera que los suyos en la segunda parte hicieron «méritos» más que suficientes para conseguir el resultado. «El partido estaba en una acción y hemos tenido la suerte que ha caído de nuestro lado», advirtió.

El conjunto azul comenzó mal , detalló, porque «con el balón le cuesta, la gente tiene miedo a fallar y eso se mete en la cabeza y no arriesgamos». «En la segunda parte -prosiguió- teníamos que ir hacia adelante sí o sí y dimos un paso adelante importante y hemos ganado un partido muy difícil».

Lo que quiere el técnico jienense es que la imagen de la reanudación sea una constante para el resto del curso: «Queremos intensidad desde el primer minuto y sin tener que ir a remolque». En este sentido, reconoce que están teniendo «un problema muy grave, porque necesitamos tres goles para ganar y normalmente eso te hace perder. Hoy (por ayer) hemos tenido la fortuna, el acierto y la intensidad y las ganas que le han metido los chavales».

Anquela indicó que «la casa se empieza por atrás» y cree que necesitan tener «sistema defensivo en el que tenemos que trabajar todos».

La victoria llegó en un momento en el que el equipo la necesitaba y espera que «sea un punto de inflexión» e insistió en su satisfacción por la entidad del rival

Además de elogiar el trabajo de Linares y su entrega, el entrenador mencionó a Aarón Ñíguez y Saúl Berjón. «Hay que analizar todo, quiénes están en la foto de los goles a favor. Casi siempre los mismos y esos son fundamentales. Lo que perdemos por un lado lo ganamos por el otro y hace falta que en ese cambio salgamos ganando alguna vez». En este sentido, volvió a decir que «jugar en el Oviedo no es fácil» y mencionó el apoyo de los aficionados. «No me canso de decirlo y no dejan que el equipo baje la guardia ni un segundo. Son un auténtico espectáculo», valoró.