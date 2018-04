Folch: «Ahora no hay que mirar la clasificación y pensar solo en el Lugo» Diegui, Folch y Fabbrini atienden a los seguidores que se acercaron ayer a El Requexón. / ELOY ALONSO El centrocampista del Oviedo considera que están capacitados para sacar adelante los partidos que faltan y «luego ya se verá lo que ocurre» RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Miércoles, 4 abril 2018, 04:08

La confianza de la plantilla del Real Oviedo se mantiene intacta. Y eso pese a los últimos tropiezos. La sensación que se respira en el vestuario es que se puede lograr el objetivo de entrar en los puestos de 'play off' al final de temporada.

El centrocampista Ramón Folch, el jugador que más minutos acumula esta temporada, se pronunció ayer en este sentido. Y, además de asegurar que tienen margen para meterse en la zona alta, destacó que el equipo juega bien y no debe mirar a la clasificación. Solo debe centrarse en el siguiente encuentro.

Lo que tiene claro el centrocampista de Reus es que hay margen para remontar en la clasificación y por ello mantienen la confianza en sus posibilidades. «Queda mucho, el equipo está capacitado para sacar los nueve partidos adelante y luego veremos hasta donde podemos llegar», afirmó con rotundidad. Folch considera que el mal momento que atraviesa el conjunto azul es algo pasajero y por lo que van pasando todos los equipos a lo largo de la temporada. «Al final son dinámicas y, a veces, sin hacer nada el balón entra. Ahora generamos peligro, que es lo más positivo y así los goles van a llegar», comentó el catalán.

Uno de los retos que tiene el equipo en lo que queda de temporada es no obsesionarse con la tabla clasificatoria, ni hacer cábalas a largo plazo. El centrocampista azul, que solo se perdió esta temporada un partido, por sanción, asume que «ahora se trata de no mirar la clasificación» y sí de centrarse en «pensar en el partido de Lugo, que va a ser muy difícil, y en sacar los tres puntos sea como sea».

El conjunto azul sufrió un bajón en la recta final de los dos campeonatos anteriores, que le hizo no entrar entre los seis primeros. Los futbolistas azules son conocedores de lo ocurrido: «Todos somos conscientes de los últimos años en los que el equipo se pudo meter en 'play off' y no lo hizo». Pero quiso dejar claro que «este año la gente está muy concienciada y estamos trabajando para ganar todos los partidos. Veremos al final si podemos entrar o no», insistió. Además, hizo hincapié en que los jugadores lucharán para «ganar este domingo y el futuro ya veremos».

Otro de los factores que serán claves en el momento actual es no pensar en lo sucedido en los años precedentes y mostrarse concienciados de que «ahora es el momento de tirar para adelante». «No tiene que haber dudas ni en la afición ni en el club ni en la plantilla», añadió. Además, cree que cuentan con argumentos a los que agarrarse para esta confianza ya que, a su juicio, están «compitiendo muy bien». Y explicó que, aunque el pasado sábado perdieron ante el Alcorcón, por juego merecieron más. «Creamos más ocasiones que ante el Granada y ese lo habíamos ganado. El equipo está haciendo buen fútbol, está planteando los partidos bien y lo que falta es sumar los tres puntos», subrayó.

Lo que no oculta el catalán es que al final del encuentro del pasado sábado las sensaciones eran malas porque «merecimos más de lo que obtuvimos» y recordó que «tuvimos muchas ocasiones para ganar y, ellos, en una que dispusieron a la contra, cuando nosotros estábamos más volcados, significó encajar. Fue una derrota dura».

Ahora el objetivo de los azules es pensar en el próximo encuentro, un compromiso que para Folch será complicado ya que «el Lugo hace años que tiene muy buena plantilla, hace buen fútbol y es casa sobre todo es muy sólido, cuesta ganarle». El reto de los azules es jugar lo mejor posible y preparar con la máxima intensidad el encuentro para que «los tres puntos se vengan para Oviedo», dijo Folch.

En ese encuentro, el equipo no estará solo, ya que los seguidores oviedistas viajarán al Anxo Carro. «La afición está volcada con el equipo, aunque ahora los resultados no están acompañando. Yo estoy contento con que la gente nos apoye y sobre todo nos anime el domingo porque lo vamos a necesitar», apuntó Folch.

