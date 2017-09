El Real Oviedo se aferra a su estilo

Los puntos son lo más importante y lo que ratifica las buenas sensaciones, dijo el pasado viernes Juan Antonio Anquela, y eso es lo que buscará Real Oviedo esta tarde (18 h) ante el Cádiz, segundo clasificado de la categoría. El técnico no tuvo que romperse la cabeza para hacer la convocatoria, ya que ha citado a los mismos 18 jugadores que viajaron el pasado sábado a Gijón, los únicos disponibles de la primera plantilla.

Aunque el técnico no ha querido dar pistas sobre sus intenciones, todo apunta a un único cambio en el once inicial con relación al equipo que salió de inicio en El Molinón. Este sería la presencia en el equipo de Aarón Ñíguez, que ocuparía la plaza de Christian Fernández, mientras que Mossa pasaría a ser el lateral izquierdo.

Los azules están teniendo un buen inicio de temporada en cuanto a juego, que no se ha traducido en victorias en todas las ocasiones, en especial debido a algunos errores defensivos, como ocurrió en el encuentro inaugural de la Liga ante el Rayo Vallecano.

El objetivo del equipo ahora es mejorar en el área propia, en concreto en las acciones a balón parado, para tratar de cimentar el juego en mantener la portería a cero. En ataque el equipo está siendo efectivo y tanto Toché como Saúl Berjón mantienen un idilio con el gol que les permite sumar tres a cada uno hasta ahora.

El punto del pasado sábado en El Molinón dejó un buen sabor de boca por la reacción del equipo en la segunda mitad, sobreponiéndose a un mal inicio de partido.

La tarea de esta tarde no será sencilla, ya que visita el Carlos Tartiere un Cádiz que llega como segundo clasificado y en un buen momento de forma. Los de Álvaro Cervera llegan con muchas bajas, entre ellas las de jugadores importantes para su entrenador como José Mari y Álvaro García. Ante ello, el técnico ha tenido que recurrir al filial para completar la convocatoria.

Las claves del partido de esta tarde serán, según explicó Anquela el viernes, tener paciencia y ser un «equipo». Los azules se están mostrando en el inicio del campeonato como un conjunto muy intenso, que corre los 90 minutos y que tiene las ideas claras. Si algo tienen los de Anquela es que son un equipo reconocible y que suele dar la cara siempre, más allá de tener más o menos acierto.

Los azules afrontan el encuentro con muchas bajas (Fabbrini, Varela, Hidi, Mariga, Hidi, Diegui Johannesson, Viti y Edu Cortina) y sin ningún componente del filial en la convocatoria.

Anquela, hasta el momento, no ha repetido ninguna alineación en los cuatro encuentros anteriores y parece que esta tarde nuevamente realizará cambios en el once inicial. En realidad, la única novedad puede ser la entrada en el equipo inicial de Aarón Ñíguez en sustitución de Christian Fernández. Sin embargo, ese cambio implicará la modificación de las posiciones de varios jugadores.

Si finalmente esa es la modificación, supondrá que Mossa pase al lateral izquierdo, en vez de en el centro del campo como hiciera de inicio en El Molinón. Además, también significará que Saúl Berjón retornará al flanco izquierdo del centro del campo, el puesto en el que mejor rendimiento está ofreciendo, pese a que Gijón se situó en la mediapunta.

Si Aarón entra en la mediapunta, Yeboah seguirá en la banda derecha. Sin embargo, lo más probable es que a lo largo del partido puedan intercambiar sus posiciones los tres jugadores de la línea de tres: Saúl Berjón, Aarón y Yeboah.

En los dos partidos como local, Anquela optó por Linares como segundo delantero, algo que no está descartado para esta tarde. En ese caso, la banda derecha del centro del campo se la disputarán Aarón Ñíguez y Yeboah.

En el resto del once no se esperan novedades, pero podría ser el encuentro en el que Forlín tuviera sus primeros minutos en Liga. El argentino es el único convocado, junto a Alfonso, que todavía no se han estrenado en la competición.

La alineación más probable del conjunto azul es la formada por Juan Carlos; Cotugno, Carlos Hernández, Mossa; Folch, Rocha; Yeboah, Aarón Ñíguez, Saúl Berjón; y Toché. La convocatoria la completan Alfonso, Valentini, Christian Fernández, Forlín, Pucko, Owusu y Linares.

El conjunto gaditano también llega con muchas dudas en la alineación por las ausencias de siete jugadores lesionados. La principal duda será conocer quién será el acompañante del exoviedista Servando en el centro de la defensa. Las alternativas son Kecojevic y Villanueva, con más opciones para el primero. La otra incógnita es quién será el sustituto de Álvaro en la mediapunta, que podría ser Aitor, mientras que Nico Hidalgo entraría en la banda derecha.