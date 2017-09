REAL OVIEDO | Anquela pide intensidad ante un Albacete colista que ha merecido más puntos

El Real Oviedo visita el Carlos Belmonte en una buena dinámica, pero su técnico, Juan Antonio Anquela, no se fía de las "buenas sensaciones" y aboga por mantener la intensidad ante un Albacete que llega colista pero que "ha merecido" más puntos de los que tiene en el casillero.

El conjunto azul, que llega a la sexta jornada habiendo sumado 8 de los últimos 12 puntos, viene de derrotar en el Tartiere al Cádiz, pero afronta su tercera salida del año sin saber aún lo que es vencer a domicilio.

Pese a que los oviedistas han sumado en sus dos salidas anteriores, en las que han firmado empates ante Almería y Sporting, Anquela ha querido recordar que su equipo aún no ha ganado a nadie lejos del Tartiere, por lo que insta a sus jugadores a no perder la concentración porque todo rival es "complicado" en la Segunda División.

El jienense considera que la situación del Albacete -colista y con un solo punto- es "injusta" y no refleja la realidad de un equipo que "puede competir perfectamente" en la categoría y que llega al choque ante los carbayones "con las mismas posibilidades" de ganar que los azules.

Para el partido no se han recuperado ninguna de las bajas del Real Oviedo, por lo que no entran en lista Fabbrini, Hidi, Varela, Mariga, Viti, Cortina y Johannesson, y si lo hacen los hombres que conformaron la última convocatoria para recibir al Cádiz, incluido el atacante ghanés Owusu, con ficha del filial pero un fijo en los planes de Anquela.

Finalmente Verdés, que no se entrenó con el grupo todos los días de la semana, ha entrado en lista y está a disposición del técnico, que reconoce estar siendo "conservador" para no romper a ningún jugador y es por ello que el valenciano ha entrenado al margen durante una de las sesiones.

El partido servirá también para que el ex capitán del Real Oviedo y ahora jugador del Albacete, Jon Erice, se enfrente a su ex equipo, del que salió por la puerta de atrás y con la carta de despido.

No podrán hacer lo mismo Néstor Susaeta y Pelayo Novo, ex jugadores también del Oviedo pero que no jugarán por lesión.

Once Real Oviedo: Juan Carlos; Cotugno, Verdés, Carlos Hernández, Christian F.; Rocha, Folch, Yeboah o Mossa, Aarón, Berjón; Toché.