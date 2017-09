Real Oviedo | «Jugar en el Tartiere es un espectáculo» Anquela señala que «hay que estar al nivel de la afición y eso es prácticamente imposible» IVÁN ÁLVAREZ Sábado, 30 septiembre 2017, 13:55

Anquela afronta el duelo del lunes contra el Zaragoza con el propósito de enmendar el tropiezo de Albacete teniendo presente el aprendizaje de ese encuentro. "Tuvimos muy cerca la victoria, que cuesta la vida, y por eso un partido como el de Albacete no se olvida, para que no se repita", ha expresado este mediodía el entrenador oviedista, consciente de la necesidad de "ser sólidos" para volver a ganar en la vuelta de los azules a su feudo.

"Jugar en el Tartiere es un espectáculo", ha proclamado, sin obviar el compromiso que conlleva. "La responsabilidad es grande porque hay que estar al nivel de la afición y eso es prácticamente imposible", ha profundizado antes de recordar la dificultad inherente a la Segunda División.

"En esta categoría la gente se piensa que este va a ganar aquí o allí y no es así", ha afirmado el técnico andaluz, al que no le preocupa jugar un lunes, aunque ha reconocido que eso les hará perder espectadores "por el horario". El rival que aguarda es el Zaragoza, con una plantilla renovada que por el momento no ha encontrado la regularidad de puntos, aunque ha acumulado muchos tramos de bu juego. "Es un gran equipo y de él me preocupan muchas cosas", ha concluido Anquela.

