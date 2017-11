Real Oviedo «No me cabe duda de que vamos a dar la cara» Anquela indica que los azules deben «ser más solidarios» y señala que su «problema es encajar» IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 10 noviembre 2017, 13:45

A nadie en el seno azul se le escapa que el Real Oviedo tiene un cabo suelto por atar que procede de temporadas anteriores. El conjunto carbayón afronta una oportunidad para solventar está situación este domingo en Tarragona, en un encuentro que Juan Antonio Anquela encara con optimismo.

"No me cabe duda de que vamos a dar la cara", ha expresado este mediodía el entrenador oviedista, con un diagnóstico claro de lo que merma la puntuación del equipo en la presente campaña. "Nuestro problema es encajar", ha señalado el jienense, ante lo que aboga por "ser más solidarios y competir".

"Si estamos preparados para hacer el trabajo que tenemos que hacer todos juntos, lo haremos bien", ha manifestado el preparador andaluz, que se ha mostrado satisfecho por la eficacia goleadora de su equipo. Satisfecho también en el trabajo diario, ha recordado que el Nástic viene de ganar en Valladolid y es "un buen equipo", por lo que no augura un duelo "fácil". Un choque para el que no podrá contar con Diegui Johannesson, reclutado por Islandia en Doha. "Que vaya con la selección es un orgullo para nosotros. Nos trastoca, pero no se le puede privar de algo así", ha indicado Anquela.

Varela se estrena en una convocatoria

El elegido para suplir al lateral islandés en la lista de dieciocho jugadores que mañana viajarán a Tarragona es Varela. El zaguero granadino, que sufrió un esguince de rodilla en pretemporada, se estrena en una convocatoria azul esta campaña y supone la única novedad en los elegidos por el entrenador oviedista respecto a la última jornada.