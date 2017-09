Anquela: «Nunca he visto una pasión por los colores como la del Real Oviedo»

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha reconocido este viernes no haber vivido una experiencia profesional similar en ningún equipo por "cómo se vive el fútbol" en el club azul y ha explicado que ese empuje de la grada le hace sentir "más responsabilidad" y ganas de hacer un equipo competitivo que "saque buenas notas" al final de la temporada.

"Estoy viviendo cosas nuevas y muy positivas, y tenemos que estar a la altura de la afición. Nunca he visto una pasión por los colores como esta y no quiero ganarme ningún aplauso, eso me ruboriza, lo digo porque es una verdad como un pino", ha matizado el jienense.

Anquela, cuya intención es "llegar vivo a junio" y "con la mejor nota posible", ha señalado que la liga será muy igualada y difícil hasta el final por lo que, aunque "el camino y el trabajo" el equipo lo ha tenido desde la primera jornada, el técnico espera "ir sosteniéndolo a base de puntos". "La actitud es buena y el equipo ha demostrado estar preparado para competir, pero a la postre los puntos son lo único que interesa. Estuvimos a buen nivel el domingo ante el Sporting pero es que eso es lo que se nos exige y nosotros mismos queremos dar cada partido", ha explicado el técnico azul.

Sobre el Cádiz, próximo rival de los carbayones, el jienense se ha mostrado precavido y ha advertido del potencial de un equipo que podría estar ahora mismo en Primera y que, pese al cambio de algunos jugadores, sigue teniendo una filosofía de juego "muy clara". "Me da igual el rival porque el nivel es parejo y cualquier partido es difícil de ganar, pero aún más un Cádiz que llega líder y que todo lo hace bien. Es un equipo peligroso porque sabe a lo que juega y tiene a Barral, que ha metido goles toda la vida y, al que es bueno, eso no se le olvida", ha argumentado Anquela.

El entrenador oviedista, que no quiere tener prisa con los 'tocados' si no hay necesidad, ha explicado que los lesionados mejoran pero no llegan al partido por lo que defiende que hay una "buena plantilla" y que, pese a las bajas, el bloque puede ser un equipo "serio y organizado". "El Oviedo debe ser competitivo, tener paciencia y saber jugar el partido en todo momento. La clave es esa, tener paciencia y jugar bien a esto, porque el rival tiene muchos argumentos y recursos para ganarte el partido", ha concluido el técnico.

Los azules, que han trabajado a puerta cerrada en las instalaciones de El Requexón, harán lo propio mañana a primera hora antes de concentrarse para recibir al Cádiz el domingo en el Carlos Tartiere (18 horas).